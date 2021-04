NEMA ŠANSE MENE NEKO DA OPANJKAVA I NEMAM NAMERU DA PRESTANEM DA PEVAM! Lepa Lukić o karijeri, Tozovcu, a ovo bi je RASPLAKALO!

Pevačica narodne muzike Lepa Lukić otkrila je nove stvari o svom privatnom životu u Sceniranju na Kurir televiziji.

Lepa je na samom početku priznala kako se oseća i zbog čega se uvek u emisijama pojavljuje na vreme.

"Ja sam uvek raspoložena, ne bih došla u emisiju da se ne osećam kako treba. Kada nešto obećam, to mora da bude 100 posto. Veliki sam profesionalac, ne volim da ne dođem na vreme, to je ružno", kaže Lepa, pa dodaje da li je navikla na komplimente:

foto: Ana Paunković

"Pa znam sama. Da su moje godine izražene, ne bih se pojavljivala. Mogu još uvek da pevam, tako da se ne ustručavam. Sve je za mene, ja ne volim samoću, da se zatvaram u kuću. Mislim da ću sa štapovima biti interesantna, da sedeći pevam. Kada ja rešim da stanem, to će biti rešeno. Sigurna sam da me mnogo voli narod, iskrena sam, tačna, ne lažem, moram malo i da se pohvalim. To zna i publika."

"Nema šanse da me neko opanjkava, publika mi nikad ništa nije zamerala. Obeležila sam jedno vreme, i dalje putujem, pravim koncerte. Imala sam pre 4 godine. Ne nameravam da stanem da pevam, ako napravim oproštajni, ja ću da se rasplačem. Ja sam puna emocija", ističe pevačica.

foto: Ana Paunković

Lepa je proslavila 60 godina karijere, pa je otkrila da li će doći do "oproštajnog koncerta".

"Ne sme da se zove oproštajni koncert, neću prestati da pevam dokle mogu. Nemam žile, ne pravim grimase, volim da pevam uživo, jer meni to ne pada teško", kaže Lukićeva.

foto: Ana Paunković

Nedavno nas je napustio Predrag Živković Tozovac sa kojim je Lepa često sarađivala.

"Svuda su nas spajali. Novogodišnje emisije nisu mogle da se zamisle. Pevali smo čak i Abu. Cune, Usnija, Tozovac i ja. Čovek je bio do zadnjeg momenta veseo i duhovit. Po tri meseca smo imalu turneje, nema tog druženja, to se poštovalo. Pevalo se samo ko zna da peva. Meni je trajanje važnije nego hit i uzeti pare na pesmi. Ja postojim 60 godina i mene sluša treća generacija, deca me sreću i kažu kako vole pesmu "Srceje moje violina". Meni je važno da me mladi poštuju i da znaju ko sam", ističe pevačica.

foto: Ana Paunković

