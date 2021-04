LEPA ČESTO PLAČE ZBOG MAJKE, A PRVI PUT PRIČA DETALJ IZ DETINJSTVA: Bila sam na saboru, ona je okupila KOMŠIJE i rekla JEDNU STVAR

Lepa Lukić rešila da je da prvi put ispriča anegdotu vezanu za njeno detinjstvo i majku koja je preminula. Pevačica se prisetila zanimljivog trenutka u životu.

Pevačica je u "Sceniranju" na Kurir televiziji otkrila nepoznati detalj o majci.

foto: Ana Paunković

"Setila sam se šta nisam rekla. Moja majka me podržavala, brat mi je branio da pevam, neću više da pričam o tome. Ona je bila mudra i duhovita i celo selo ju je volelo. Nije bilo svadbe da ne veseli goste zbog duhovitosti. Beogradski sabor, od 1975. godine bio je svake godine. Ja sam četiri puta pobedila. Moja majka vidi da sam dva puta pobedila, a sada treba treća. Komšiliuk je došao kod moje majke i govore joj da će da pobedi. Ona je smislila priču, pa je rekla: 'Ne znam da li ona sme da pobedi.' Pevala sam 'Oj, meseče, zvezdo sjajna'. Oni su došli da gledaju i ja osvojim prvo mesto. Košmšiluk je onda pita što je to rekla, a ona kaže: 'Ne znam ove, možda je to za sledeću'. Ja sam joj tada rekla da nema veze, ima i drugih pa neka pobeđuju i oni. Znala je da nasmeje uvek", rekla je Lepa Lukić.

foto: Ana Paunković

"Majku ne mogu nikad preboleti. Ja sam izlila suza i suza, došla je Hitna pomoć kada je ona umrla. Sliku njenu nosim u telefonu, sama se u kući rasplačem, kukam iz glasa, to da izađe iz mene. Brat je bio pet godina stariji, ja oca ne pamtim, a ličim na njega. Kada sam zaradila prve pare, majci sam kupila suknju, bila sam iz siromašne porodice. Ja je pitam što se udala za siromaha, a ona kaže da je bio lep i da se lepo podšišao. Govorila je da mi nismo siroti u duši", priča Lukićeva.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/K.Đ.

