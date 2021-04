ŽARKO LAZIĆ OTKRIO NOVE DETALJE NESREĆE U KOJOJ JE POGINULA ORGANIZATORKA: Voditelj u crnini došao u emisiju, sav potresen

Žarko Lazić, voditelj emisije "Kuća od srca", oglasio se povodom saobraćajne nesreće u kojoj je poginula organizatorka serijala, Jasmina M.

Voditelj je prokomentarisao nesrećan slučaj rekavši da je mesto na kome se udes dogodio jako nepregledan i da je vidljivost vrlo smanjena te se jedva mogu videti vozila koja dolaze sa druge strane.

foto: Pritnscreen

"Ne postoji nikakvo ogledalo, nikakva pomoć kako bi vi imali malo veću liniju preglednosti. Mislim da je to i vozač uradio, pokušao je da dođe do određene linije preglednosti ali je tada već bilo kasno, naišao je šleper i pokupio ih je", rekao je voditelj emisije "Kuća od Srca" čiji je glavni organizator Jasmina Mihajlović preminula u saobraćajnoj nesreći.

Žarko je prokomentarisao je i ranija traumatična iskustva članova ekipe "Kuća od Srca" u kojima su se našle i njegove dve koleginice pre Jasmine..

"To jesu dve nesreće, ali to su nesreće koje se ne mogu porediti, Jasmina je bila na radnom mestu, a one su samo htele da se zabave uzevši auto koji nije njihov. To jesu dve velike i tragične nesreće, ali se ne mogu porediti - rekao je voditelj i dodao da emisija nastavlja da se snima.

foto: Kurir, Printscreen

"Nastavljamo dalje da radimo i borimo se. Emisija nastavlja svojim tokom, nastavljamo da pravimo kuće onima kojima su one neophodne", ispričao je on u jutarnjem programu na Pinku.

Mihajlovićeva je poginula u petak oko 11 časova, a njen kolega Zoran S. teško je povređen u udesu koji se dogodio na Ibarskoj magistrali kod sela Lađevac. Ekipa serijala "Kuća od srca" radila je na obnovi kuće porodice Đurović, a u trenutku nesreće išli su po materijal.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

