PEVAČICA PROGOVORILA O BIVŠEM KOJI JU JE PREVARIO SA STARLETOM: To je njegovo prokletstvo, ja ništa nisam izgubila! BILO JE TEŠKO!

Pevačica Aleksandra Bursać pre nekoliko godina prošla je kroz težak period, kada ju je tadašnji dečko prevario sa sterletom Anđelom Vešticom.

Ona je sada govorila o tome kako je uspela da prevaziđe emotivni brodolom.

- Jako sam emotivna, to je tačno. Taj period mi je bio težak, ali nekako sam to prosto pevazišla. Zato što sam se jako razočarala i valjda od svog tog šoka u datom momentu sve me je prošlo. Ne mogu da kažem kao da ga nisam ni volela, ali zaista je mene to prošlo jako brzo. Kao da sam utrnula - rekla je Aleksandra Bursać u emisiji "Zvezde Granda Specijal".

Pevačica je istakla i da smatra da je njen bivši partner izgubio mnogo više nego ona.

- Svako bira, i mislim da je to njegovo prokletstvo što je takav. Desilo mu se to, izgubio je osobu, ja nisam ništa izgubila. Nek mu je sa srećom i to je to - rekla je Aleksandra.

