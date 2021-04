MAJA MARKOVIĆ OTKRILA DA LI SE ČULA SA JOVICOM PUTNIKOVIĆEM Izašla iz Zadruge i otišla kod SINA, a evo kakve planove ima sa Alenom

Nakon što je prošle nedelje napustila velelepno imanje Zadruge, Maja Marković je otkrila kako je prošao njen susret sa sinom i kakve planove ima sa Alenom Hadrovićem.

foto: Printscreen/Red Tv

- Susret je bio jako emotivan, mnogo su mi nedostajali svi, pogotovo moj sin, bila sam presrećna što ih vidim posle toliko vremena. Što se tiče Alena on je taj koji me je držao usporavno u Zadruzi i kada mi nije bilo ni dočega. Takođe moram reći da nas dvoje imamo ozbiljne planove ali smo se dogovorili da prvo provedem vreme sa porodicama, a nakon toga da odemo negde na put i da se odmorimo do svega - otkrila je Maja, a onda i prokomentarisala njen boravak u Beloj kući:

- Bilo je i lepih i teških trenutaka. Uvek sam imala neki pritisak zbog cele situacije s kojim sam se nosila čitavih 7 meseci, pored toga mi je nedostajao i sin. Trudila sam se da ostanem dosledna, uzdignute glave, i sa osmehom na licu, jer osmeh je najbolji način da se suočite sa svakim problemom, ugušite svaki strah i sakrijete svaki bol. Uostalom, gledala sam da provodim dane normalno kao svi, družila sam se sa osobama koje mi najviše odgovaraju, učestvovala u svim zadacima. Naravno sa Alenom mi je svaki momenat bio poseban, sve sto smo se vise upoznavali, bilo nam je lepše i sve više smo bili i bliži i na ta način se i zavolele i zaljubili - pričala je Maja.

Maja je otkrila da li se čula sa bivšim verenikom Jovicom Putnikovićem.

- Nisam se čula, niti planiram - direktna je bila bivša zadrugarka.

foto: Printscreen

- Moj favorit je Paula, ali moram spomenuti i Aleks. Paula je moja drugarica koja je bila uz mene i koja je naravno od samog početka podržavala moju vezu sa Alenom, kao i Aleks. To su osobe koje su se jako dobro snašle u rijalitiju, pogotovo Paula jer do sada nije bila, imaju obe grešaka kao i svi ostali, ali su svesne toga i pokazale su da su veoma dobre osobe i prijatelji, barem prema meni. Kao što su one uz mene bile, tako i ja uz njih, i šta god da bude, čekam ih napolju, odnosno u finalu - otkrila je Maja ko su joj favoriti.

Maja je prokomentarisala odnose Tare Simov i Nenada Aleksića Ša i ljubavni trougao Maje Marinković, Marka Janjuševića Janjuša i Aleksandre Nikolić.

- Što se tiče Tare i Ša, njih dvoje imaju jako komplikovan i specifičan odnos kao par. Mislim da na njih, odnosno na njihovu vezu dosta ima uticaj mišljenje i komentari drugih ljudi kako učesnika tako i od spolja, oboje su nestabilni i trebalo bi da porade na svojoj vezi - rekla je Maja, a onda prokomentarisala i čuveni ljubavni trougao:Ljubavni trougao Maja, Janjuš, Aleks, iskreno ne pratim Zadrugu otkako sam izašla, ali mi ponekad izađe snimak ili neki članak o njima. Pogledam, najviše zbog Aleks.. Vidim da je opšti haos između njih, da nisu iskreni jedno prema drugome, pogotovo Janjuš jer ne može da se odluči na koju ce stranu. Mislim da bi iz celog tog odnosa najbolje bilo da se Aleks povuče, jer ne treba da dovodi sebe u tu situaciju da ne zna ni sama gde će i šta da radi, da ulazi u sukobe, da se nervira. Koliko god da joj je teško, bilo bi joj lakše da je sama, da se jednostavno distancira od svega - rekla je Maja.

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:51 MAJKA I BRAT SU MI SE PRIVIĐALI, NISAM SMELA DA SPAVAM U PORODIČNOJ KUĆI! Lepa Lukić otkrila strahove, evo kako ih se oslobodila