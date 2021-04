NE ODUSTAJE OD KOCKE: Lepa Lukić pomoć države spiskala u kazinu! (FOTO)

Lepa Lukić, čim je dobila pomoć države u iznosu od 90.000 dinara, znala je kako da ih potroši - na kockanje. Kad joj je legla uplata, pevačica je otišla u kazino u naselju Žarkovo, gde i živi, i igrala ceo dan.

Pevačicu narodne muzike godinama bije glas da se kocka, o čemu je i sama više puta javno govorila, a od svog najvećeg poroka ne odustaje ni u doba korone. Kako kaže naš izvor blizak Lepoj, njoj je najteže palo zatvaranje lokala i policijski čas, jer nije mogla da uživa u igrama i rizičnom ulaganju novca. Zato je, čim su ponovo počeli da rade lokali u kojima se organizuju igre na sreću, izašla iz kuće i posetila jedan. To se dogodilo baš u periodu nakon što joj je legla uplata u iznosu od 90.000 dinara, a koju su kao pomoć od države dobili svi oni koji uživaju status samostalnih umetnika.

Lepa je odmah otišla u banku i podigla ceo iznos, a odatle se taksijem uputila u svoju omiljenu kockarnicu u Žarkovu, u blizini svoje kuće. U tom lokalu je provela nekoliko sati i nije žalila para, a kako kaže naš izvor, zarada joj nije bila bitna, već samo da oseti da je ponovo u igri. Pevačica je malo dobijala, a malo gubila, a na kraju je, suma sumarum, kući otišla skoro praznih ruku. Ipak, nije se nimalo nasekirala, jer je tokom godina karijere umela i da štedi, pa nije u krizi, a pritom ima i kanadsku penziju.

Inače, njena slika iz kazina na kojoj sedi za stolom i igra karte dok na licu ima masku nastala je upravo tada i već mesec dana kruži internetom kao glavna atrakcija. Mnogima je, osim maske koju nosi dok se kocka, hit i njen roze kostim, pa su komentarisali da je Lepa uvek lepa, čak i kad se kocka. Pevačica je prokomentarisala nedavno nastalu sliku i svoj porok, pa je odgovorila svima koji je ismevaju.

- Ljudi misle da ja spavam u kazinu, a nisam izlazila za vreme korone 60 dana. Kakva je to glupost da ne izlazim iz kazina, pa ne mogu da ne jedem, da ne spavam. Za moje pare ja mogu da budem gde god hoću. Nisam ukrala, šta se to koga tiče. Narod zna da ja volim da igram, nisam zaslužila da me napadaju. Umem da zaigram ponekad i ne krijem, to zna i vrabac, a narod me nije napustio ni ako igram - rekla nam je Lepa.

