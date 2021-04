HARIS DŽINOVIĆ OGROMNU VILU U BEOGRADU ZAKLANJA OD POGLEDA: Pevač nije žalio para, za šumu oko kuće dao je 2.000 €!

DOVEO SVE DO SAVRŠENSTVA

Svi radovi na raskošnoj nekretnini u koju će se Haris Džinović useliti sa porodicom uskoro će biti završeni, a kako bi bili potpuno zaklonjeni od prolaznika, svuda oko njihovog doma biće visoko drveće i zelenilo.

Tri godine nakon što je kupio plac na Senjaku, pevač Haris Džinović radove privodi kraju i sprema se za useljenje. Pevač za uređenje nije štedeo i među najbitnijim stavkama mu je bila privatnost.

- Oko kuće Meline i Harisa trenutno se sadi razno rastinje koje će kad poraste potpuno zakloniti kuću i porodicu od javnosti. Trenutno se prekopavaju žardinjere, zemlja je doneta i sve je spremno da sadnja počne. Kako je ovo imanje veliko, potrebno je i dosta bilja da bi se sve okružilo i u neku ruku pošumilo, pa su Džinovići za to morali da izdvoje pozamašnu sumu, od skoro 2.000 evra - otkriva izvor i dodaje:

- Nisu žalili novca da sve bude kako su oni zamislili. Toliko su se posvetili uređenju vile da je normalno da im je bitno i da eksterijer i imanje izgledaju baš onako kako su to zamislili. A i deluje da im je privatnost jako bitna. Zahtevali su da rastinje bude visoko kako ne bi bilo znatiželjnih pogleda sa ulice. Sa svim tim zelenilom zaista će prelepo izgledati. U dvorištu je prostran bazen, koji će takođe u potpunosti biti zaklonjen.

Melina i Haris su podjednako uključeni u izgradnju kuće, s tim što svako ima sebi omiljen kutak kojim se više bavi nego ostalima. Melina je u jednom od intervjua prokomentarisala da nisu žurili sa izgradnjom vile jer su vodili računa o svakom detalju.

Džinović je u javnosti u više navrata govorio kako je tokom izgradnje ove luksuzne vile bilo izvesnih problema, ali on je uspeo sve da prilagodi potrebama svoje porodice.

- Stalno menjam. Nisam arhitekta, nisam građevinski inženjer, ni statičar. Ne čitam nacrte, ni planove. Vidim kada je nešto izgrađeno i onda reagujem. Kažem im: “Srušite mi ovaj zid jer mi se ne sviđa, dajte mi neki drugi, proširite mi garažu da ne ulazim kroz iglene uši”. To su sasvim normalne promene tokom gradnje, ne razumem što bih zbog toga bio težak. Plaćam to i želim da izgleda kako hoću. S druge strane, arhitekta i inženjer grade to i odoše, a ja ostajem tu. Znači, gradim za sebe, a ne za njih - ispričao je Haris jednom prilikom.

