JEDAN OD NAJVEĆIH HITOVA BIJELOG DUGMETA KRIJE TAJNI STIH: U originalu nije zvučao kako ga svi pevaju, Bebek izmenio PESMU!

Čuvena pesma "Bijelog dugmeta" - "Pristao sam biću sve što hoće" u originalnoj verziji ne zvuči onako kako je to svi danas znaju i pevaju.

To je jednom prilikom otkrio njen autor, pesnik Duško Trifunović.

"Ja sam napisao:

Pristao sam da budem igračka da prodajem dušu vragu svome. Da ostane samo crna tačka posle ove igre kad me slome.

Kad, izađe pesma - Pristao sam biću sve što hoće..."

"Pitam šta je ovo, a Goran Bregović mi objasni da Željko Bebek ne pristaje da bude igračka i da on to mora da prepravi", ispričao je Duško Trifunović.

Kako je istakao tada momci iz "Bijelog dugmeta" nisu shvatili da biti igračka znači biti sastavni deo života, a svi su igračke koji se bave umetničkim radom.

"I promeni on to... I pevaju glupo skroz, nema rime, nema ništa… A ja se trudio da nađem rime. Ali džaba, ode pesma u prostor. Sve je to meni teško gledati kad mi kvare pesme zbog svojih nekih potreba", iskreno je tada ispričao Trifunović. Većina i dan danas peva izmenjenu verziju.

"Pristao sam, biću sve što hoće Evo, prodajem dušu vragu svome I ostaću samo crna tačka Poslije ove igre kad me slome Kad me mirno slome!"

