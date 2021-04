UPOZNALA SAM GA SA 20 GODINA, NI DAN DANAS NISAM SIGURNA DA JE ON MOJ OTAC! Zlata Petrović otkrila nepoznate detalje iz ŽIVOTA!

Pevačica Zlata Petrović iza sebe ima dva propala braka iz kojih je dobila dvojicu sinova, a sada je podelila svoju životnu priču.

Naime, Zlata je ispričala da je svog oca upoznala tek u 20. godini i da ni dan danas nije sigurna da joj je on biološki otac.

Pevačica je potom iskreno odgovorila na sva pitanja koja interesuju javnost.

Sudeći po njenoj reakciji, najteže joj je bilo da da odgovor na pitanje koje se ticalo njenog ljubavnog života. Zlata je morala da otkrije koji muškarac je bio ljubav njenog života.

- Pa svi su bili tog trenutka... Samo što su ostale dve moje velike ljubavi, Hasan i Peja, jer sam sa njima želela zajednicu, želela decu, hvala bogu da mi se sve to ostvarilo, ja to gledam kao opis ljubavi. Ali sa kime god sam bila išla sam srcem. Ne znam da obrazložim šta znači ljubav, možda nikada nisam ušla u taj stadijum, jer moje veze i brakovi su trajali, limit im je bio 5, 6 godina i onda ja nisam adekvatna da kažem šta je ljubav, možda je to bila neka zaljubljenost, nešto drugo. A ta ljubav će možda nekad doći, a možda neće nikada - ispričala je ona u emisiji "Nedeljno popodne" kod Lee Kiš.

