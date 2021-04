ISTINA JE DA SMO KUPILI STAN U BEOGRADU, SELIMO SE! Anastasija otkrila planove sa Đorđem, napustila VILU NA DEDINJU i nije joj žao

Anastasija Ražnatović trenutno boravi u Meksiku sa prijateljicama, odakle se oglasila i prokomentarisala vesti o kupovini stana u Beogradu.

Naime, poslednjih dana pojavila se informacija da se zajedno sa dečkom Đorđem Kuljićem iz Novog Sada preselila u Beograd, a Anastasija je sada otkrila da je to tačno i da će njih dvoje započeti zajednički život u prestonici.

"S obzirom da je on iz Novog Sada i da mu je tamo ceo život, nikada nećemo biti potpuno preseljeni u Beograd. Istina je da smo kupili nekretninu u Beogradu, tako da ćemo sada biti pola ovde, a pola u Novom Sadu. Što se mene tiče, kao i do sada, jer su meni ovde i porodica i prijatelji, posao, a on mi je bio u Novom Sadu. Meni se ništa specijalno ne menja. Jedino što ću sada u Beogradu biti sa njim, a ne kod kuće. I to je to", rekla je Anastasija i dodala da joj nije teško što je napustila porodičnu vilu na Dedinju:

"Odvojila sam se ja odavno, mi već neko vreme živimo zajedno. Ja sam i pre toga živela i sama i sa drugaricama, pa sam se već navikla".

Na pitanje da li joj ponekad smeta pritisak koji prati javni život, Anastasija je odgovorila:

"Ceo život mi je tako i ne znam za drugačije, pa ne mogu da kažem kako mi je bolje. To je moj život i naućila sam da živim s tim. Sama sam sada odabrala da nastavim da se bavim javnim poslom, sad nema mesta da se žalim. To mi je, što mi je. Pritisak je tu, ali šta je tu je".

Ražnatovićeva je istakla i da je primila vakcinu protiv korona virusa, te je apelovala na građane da učine isto.

"Jesam, vakcinisala sam se i revakcinisala sam se pred Meksiko, to mi je bio cilj, da budem poptuno bezbedna i svoj na svome. Posle vakcine sam se super osećala. Apsolutno nemam da kažem ništa, zaista, sve je bilo fenomenalno. osećam se mnogo bolje. Kad sam među ljudima nema frke da li ću se zaraziti, nema panike. Mnogo sam mirnija, i jako mi je drago što sam to uradila. Apelujem na sve ljude koji se možda plaše, pošto sam čula razne teorije zavere, da to urade i da se napokon izvučemo iz ove užasne pošasti. Da konačno možemo slobodno da živimo i da se sve vrati na normalno", ispričala je Cecina ćerka u uključenju u "Jutru" na Prvoj televiziji.

