PRIČALA DA JE SA NJIM ZBOG PARA I DA JE LOŠ U KREVETU, SAD SE PRAVDA Dragana Mitar se pomirila sa Đorđem, pominje i intimni SNIMAK

U javnosti je isplivala šokantna prepiska bivše zadrugarke Dragane Mitar u kojoj ona omalovažava svog dečka, biznismena Đorđa Gajića.

Naime, u prepiskama se jasno vidi da su poruke poslate sa njenog profila sa Instagrama, a nakon što su se pomirili, ona se sada pravda da nije slala poruke.

Dragana se sada oglasila i "vadila" tvrdeći da su u pitanju hakeri.

- To je takva izmišljotina i budalaština. Nije mi poznata ova prepiska. Ne znam ko mi to namešta. Kako je moguće da neko šalje poruke umesto mene, kao da me je neko hakovao? Ne želim da pljujem po bivšima, jer pljujem sama po sebi. Valjda ćemo saznati ko stoji iza sebe. Đorđe i ja smo se pomirili, dečko nije iz tog sveta, zna da nije moje delo. Bilo mu je neprijatno zbog svega, videlo se da su mu se smučile te poruke. Imao je problema i na poslu. Što bih se sa njim mučila osam meseci, ako nije dobar u krevetu? Šta treba, da pustim intimni snimak da bih dokazala kakav je on ljubavnik. Mogu da poručim da mu je ponos odličan - rekla je ona.

