BAKA PRASE PREVRŠIO SVAKU MERU! HUŠKA DETE DA SE TAKMIČI u prosjačenju, pa ga snima za Jutjub gde zarađuje pare! ŠOK!

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, po svemu sudeći spreman je na sve zarad pregleda na svom Jutjub kanalu, od kojeg zarađuje velike pare, pa i to da koristi maloletno dete da se s njim takmiči u prosjačenju po prestonici.

U pitanju je dečak pod nadimkom Medži, koji se proslavio u klipovima s Bakinim kolegom Kimijem. Ilić je s tim dečakom snimio video kako od ljudi u Knez Mihailovoj ulici na različite načine traže novac, a sve pod parolom dobre zabave i takmičenja ko je bolji u prosjačenju. Taj klip je postao glavna tema među brojnim roditeljima, koji su i više nego ogorčeni na ovakav Bogdanov potez.

- Dete od jedanaest godina ne treba da ide da prosi po gradu, niti da radi. To dete treba da ide u školu kao sva druga deca. Surovo je do koje je mere Bogdana Ilića baš briga. Najvažnije mu je da uđe u dramu da bi dobio milione pregleda jer su mu pukli ugovori sa sponzorima. Zato se vratio na ulicu. Kimi je godinama pokušavao tog Medžija da izvuče sa ulice, ali nije mogao jer je njegov otac halapljiv i najradije bi uzimao pare od Kimija i malog slao da prosi umesto da ga pošalje u školu. Najlakše je iskoristiti malo dete za bilo šta. To je zloupotreba deteta. Socijalne službe treba da vide ono što vide milioni ljudi u Srbiji na internet kanalu Baka Praseta - kako usred centra Beograda snima takmičenje s maloletnim detetom i zarađuje na tome - samo je jedan od mejlova koji je stigao na adresu naše redakcije.

Inače, zbog afere "maloletnice", to jest optužbi koje je protiv njega iznela jednadevojka na Instagramu, a koja tvrdi da Baka koristi svoj uticaj kako bi zavodio devojčice koje imaju manje od 18 godina i spavao s njima, poznatom jutjuberu saradnju su otkazali neki od najvećih sponzora. Tokom jučerašnjeg dana smo u više navrata pokušavali da stupimo u kontakt sa Ilićem, ali njegov telefon je bio nedostupan.

Pozvali smo i socijalnu službu grada Beograda, gde nam je rečeno da će nam dostaviti odgovor u pisanoj formi, ali on do zaključenja ovog broja nije stigao.

