MOMIR LUKOVAC PRE 3 NEDELJE PEVAO PESMU KOJA JE SLUTILA NA TRAGEDIJU?! Jednog dana kada odem ja, ostaviću pesme svoje

Momir Lukovac, mladi pevač koji je digao ruku na sebe u utorak uveče u Crnoj Gori, pre tri nedelje pevao na tamošnjoj televiziji u jutarnjem programu.

Podsetimo, poslednji put se pojavio na sceni "Zvezda Granda" krajem januara, a svojim šarmom i predivnim glasom osvojio je srca publike.

foto: Printscreen

Lukovac je tada izveo pesmu legendarnog pevača Tome Zdravkovića "Pesme moje", koja govori o čoveku koji se oprašta od života.

foto: Printscreen

"Jednog dana kada odem, jednog dana kada odem ja... Ostaviću pesme svoje, da ih staro društvo zapeva... Ni za šta me ne krivite, ostanite s' drugovima i za mene živite", glase stihovi.

Iako je delovalo kao da nema nikakvih naznaka da bi mogao da naudi sebi, mnogi su pomislili da je možda upravo ovom izvedbom pesme želeo nešto da poruči.

Njegova koleginica iz "Zvezde Granda", Krstinja Todorović za Kurir je otkrila da je veoma potresena njegovom smrću.

- To se desilo sinoć kasno, ta vest nas je zatekla oko 9 sati uveče, ali s obzirom na to da je istraga još u toku, mi kao njegove kolege i prijatelji ne bismo smeli da priđemo tamo zbog situacije sa koronom, čak se ni saučešće neće primati. Niko ne zna šta bi njega moglo da navede na samoubistvo on je bio sasvim normalan, i u komunikaciji i sa momcima sa kojima je juče bio. Ceo život je u muzici, vedrog duha i raspoloženja. Čak je pripremao pesmu za sebe za jedan festival, nije uopšte bilo naznake da bi to moglo da se desi - rekla nam je pevačica.

foto: Printscreen, Zvezde granda

Kurir.rs/I.B.