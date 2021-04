CRNI GRAND Ubio se Milijev kandidat iz Zvezda, pre njega preminuo direktor fotografije DETALJI TRAGEDIJE

Domaću javnost i fanove takmičenja "Zvezde Granda" juče je šokirala vest da je Momir Lukovac (24), jedan od učesnika aktuelne sezone, tragično preminuo.

Tu vest saopštilo je Udruženje estradnih umetnika Crne Gore, kao i nekoliko učesnika popularnog muzičkog takmičenja na svojim društvenim mrežama.

Ova vest došla je samo dva dana nakon vesti o smrti direktora fotografije u "Grandu" Nenada Miškovića.

Kako Kurir nezvanično saznaje, Momir, koji je rodom iz Banjaluke, a živeo je u Podgorici, navodno je, preksinoć u stanu svoje verenice u glavnom gradu Crne Gore počinio samoubistvo očevim pištoljem. Tačan razlog odluke da mladi pevač digne ruku na sebe, još se ne. Postoji nekoliko verzija, ali nijedna nije potvrđena, jer je istraga u toku.

Inače, Momir je bio kandidat Aleksandra Milića Milija. Iako je dobio pozitivne komentare žirija, i da ga čeka dobra budućnost na muzičkoj sceni, on nije prošao baraž za četvrti krug. Pevao je pesme "Prokleta je violina" od Saše Matića i "Da me je ona volela", koju u originalu izvode saša Matić, Aca Lukas i Mile Kitić. Tada mu je sugerisano da treba da povede računa o svojoj kilaži, na šta je on rekao, da su mnoge stvari uticale da se ugoji, ali da je već počeo da radi na gubljenju kilograma. Niko nije ni slutio da on možda ima neki problem.

Lukovac se poslednji put pojavio na "Grandovoj sceni" pre dva meseca.

Povodom tragičnih događaja, oglasio se i Aleksandar Milić Mili, novi direktor "Granda".

- Jako sam potresen odlaskom mladog Momira Lukovca. Ovo su vremena kada tragedije dolaze iznenada, bolno, nepravedno i to samo dva dana nakon što nas je napustio i naš direktor fotografije Neša Mišković. U svoje ime i u ime svih zaposlenih u "Grandu", najiskrenije saučešće njegovoj porodici i prijateljima - izjavio je Mili za Kurir.

Momir bi za tri dana trebao da proslavi 25. rođendan. On je u takmičenju rekao da je rođen 25. aprila, a kako je Saši Popoviću rođendan samo dan ranije, Mili je predložio da naprave zajedničku proslavu.

Kolege se opraštaju Sunce moje, šta uradi od sebe, druže moj, zašto? Brojne kolege oprostile su se od Momira. Njih je sve šokirala vest da je digao ruku na sebe. - U šoku sam. Bio je dobar momak, odličan kolega. Baš mi je žao. Saučešće porodici - rekao je Danijel Alibabić za Kurir, dok su se drugi opraštali na društvenim mrežama. - Počivaj u miru dragi Momire - napisala je Krstinja Todorović. - Sunce moje, šta uradi od sebe?! Ponosna sam što sam te poznavala, što si bio drug, kolega i prijatelj i brat, prerano si nas napustio. Ali u zaborav nikad poći nećeš! Duša ti carovala, dobri moj Moka, srce me boli! - napisala je pevačica Ceca Bulatović. - Druže moj, zašto? Počivaj u miru, dobri moj - napisao je Bojan Živaljević.

