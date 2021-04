UMESTO DA MU SPREMIM VEČERU BUDE: DALJE OD MENE! Istina o odnosu Nikolije i Relje, OVO JE NJIHOVA LJUBAVNA PRIČA!

Ljubav muzičkog para Nikolije Jovanović i Relje Popovića od samog početka bila je pod lupom javnosti, a njihova tajnovitost još više je intrigirala publiku. Kako su mediji tada brujali, pevači su se upoznali na snimanju spota za pesmu “Alkohola litar”.

foto: Nemanja Nikolić

Ljubav je odmah planula, a nakon nekog vremena su rastužili fanove kada su otkrili da su u trećem mesecu trudnoće izgubili bebu. Nakon toga su se sve ređe oglašavali u medijima, a Nikolija je jednom prilikom pred kamerama ipak otkrila čime ju je dečko osvojio i šta je zapravo bilo presudno da se među njima rodi ljubav.

Ne žele venčanje

- On je taj koji je mene osvojio. Generalno, bitno mi je to nešto, magija - priznala je pevačica, pa poručila da se ne folira kada ima nameru da osvoji muškarca, već se uvek trudi da bude svoja.

- Ja sam svoja, jednostavno se to nešto desi. Nemam neke posebne tehnike. Drugarice imaju mod u koji se prebace. Postanu ženstvenije, prešaltaju se na drugi jezik - rekla je Nikolija u emisiji “Magazin In” i dala objašnjenje kako se muškarci ponašaju kada im se neka devojka dopada:

foto: Nemanja Nikolić

- Muškarci ne opisuju devojku onu koja im se sviđa. Ako je drugaru rekao da je video štikle na njoj i šta je obukla, od toga nema ništa. Vrlo ljubomorno čuvaju to za sebe.

Nikolija je otkrila da iako Relja i ona važe za najskladniji par na estradi, nije lako kada su dva muzičara u zajednici. Iako se nikada nisu formalno venčali, njih dvoje uživaju u svakom trenutku koji provedu sa ćerkicom Reom, a papir im, kako kažu, ništa ne znači.

- Uopšte ne znam kako bi funkcionisala naša veza da ja radim od devet do pet, ili do osam, kako obično biva, ili da on nije tu vikendima - rekla nam je Nikolija jednom prilikom i dodala:

- Ima tu, naravno, i poteškoća, kao kada se nedeljom vratimo umorni sa puta. Umesto da ga dočeka neka žena da ga raspakuje i spremi mu večeru, tu smo oboje nervozni, sa koferima i u fazonu smo “dalje od mene”.

Temeljno gradili odnos

Pevačica je otkrila da se njihov odnos temeljno gradio.

- Mnogo ljubavi i rada je uloženo u naš odnos. Nekako smo se s vremenom upoznali, tako da smo prevazišli raznorazne prepreke i predrasude. Sada je dosta lakše, i nadam se da će s godinama biti sve lakše. Ja uvek pravim najviše kompromisa u svakom odnosu. U horoskopu sam Vaga, pa mi je to u prirodi - priznala je, dok je Relja istakao da smatra da tokom pandemije ne treba da se žale zbog primanja:

- Znam mnoge ljude kojima je gore i teže i onda se uopšte ne usuđujem da se žalim. Mi ne radimo kratko, tako da nismo egzistencijalno ugroženi, ali nije to samo stvar toga... Ako si sprečen da radiš svoj posao, znači negde si sprečen da živiš normalno. Baš kao i svi drugi, čekamo da se život vrati u normalu, s tim što je nama to čekanje negde komfornije nego drugima.

Pevačica navodno trenutno čeka drugu bebu, a mediji su preneli da zbog rizične trudnoće retko izlazi iz stana i da miruje, a da su baka Vesna i Relja preuzeli na sebe sve obaveze oko domaćinstva i male Ree. Kako dalje navode, Nikolija dosta vremena provodi i na Vesninom imanju na Bukulji, pa uživa u prirodi koja je okružuje.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/S.M./Blic

