KAJA OSTOJIĆ (37) NIKOLINU JE RODILA SA SAMO 19 GODINA Pevačicina ćerka nasledila majčinu lepotu, izgledaju ko da su SESTRE (FOTO)

Katarina Ostojić Kaja (37) važi za jednu od najatraktivnijih žena na javnoj sceni Srbije, a njena ćerka Nikolina očigledno je nasledila majčinu lepotu, ali i talenat.

Kaja je Nikolinu dobila u prvom braku sa Nikolom Dragojlovićem, a bila je veoma mlada kada je postala majka - imala je svega 19 godina. Otežavajuća okolnost je bila i ta što je nakon razvoda devojčicu podigla praktično sama, odnosno uz pomoć i podršku roditelja.

Tako da ova tinejdžerka već ima 18 godina, pa nije ni čudo što na slikama majka i ćerka izgledaju kao sestre!

Ova mlada dama je prava trendseterka, baš poput njene majke, i često na društvenim mrežama objavljuje fotografije svojih odevnih kombinacija. Pored dobrog izgleda i stila, od Kaje je nasledila i strats prema muzici.

Jednom prilikom je sa majkom snimila i kaver za pesmu Lejdi Gage "Always Remember Us This Way", pokazavši koliko je nadarena.

Kaja je nedavno za "Grand" rekla da je moguće da će Nikolina takođe poželeti da se bavi muzikom, ali da će se potruditi da je u tomi vodi i ne dozvoli da napravi iste greške kao ona.

"Ja znam da ona ima raznih sklonosti i da je multitalentovana devojka, ali kada bi odlučila, što mislim i da hoće u jednom momentu da se desi, da će ona da krene tim putem bar iz nekog hobija, ja ću uvek biti tu za nju. Neću joj dati savet, nego će sve biti onako kako ja budem htela, ako bude baš profesionalno krenula time da se bavi", istakla je Kaja.

kurir.rs

Bonus video:

00:23 KAJA SPUSTILA HELANKE I POKAZALA ZANOSNO TELO! Pevačica se pohvalila izgledom u 4. deceniji, izgleda kao da ima 20 GODINA!