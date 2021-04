ŽIVU SU ME SAHRANILI POSLE SLIKE SA TURBANOM! Sin Laća joj objavio fotku, MARINA TUCAKOVIĆ besna na njega i ništa mu ne može

Tekstopisac Marina Tucaković već nekoliko godina vodi bitku protiv opake bolesti. Njen oporavak za sada teče u dobrom pravcu.

Međutim, ona je sada priznala da ju je njen sin Milan Laća Radulović mnogo naljutio kada je zimus objavio njenu sliku sa odmora na Zlatiboru, posle čega je dobila dosta negativnih komentara.

- Ja Laći stalno govorim: "Sine moj, treba da napraviš kompromis neki, nemoj sve brzo i tako", ali ne vredi, on sve radi usijane glave. Zato ne mogu da utičem na njega, jer nije više mali. Inače me nervira zbog mnogih stvari. Zimus me je slikao na Zlatiboru i tu sliku objavio javno preko društvenih mreža, a ja to ne volim. Onda je krenuo buljuk komentara, te kako sam smršala, te da loše izgledam, te da nosim periku, pa šta?! Tako je, kako je. Nisam mogla da ga bijem zbog toga, ali sam bila ljuta. Ljudi su čudni, jedva dočekaju da nekoga ogovaraju. Tada su me bukvalno sahranili. Pa normalno je da nosim periku posle toliko hemoterapija - zaključila je Marina u intervju za Star.

