LJUBA PERUĆICA NA KURIR TELEVIZIJI O BORBI SA KILOGRAMIMA: Mojoj ženi to ne smeta! Pevač otkrio šta mu Katarina UVEK GOVORI!

Pevač Ljuba Perućica bio je gost u emisiji "Puls Srbije" a tom prilikom je govorio o braku i životu sa Katarinom Kolozeus i borbi sa kilogramima.

foto: Kurir Televizija

"Ko je bolja kuvarica, mama ili supruga Katarina", bilo je pitanje za Ljubu.

"Dok sam bio kod majke ona je najbolje kuvala, sad sam kod žene pa je ona bolja ne smem da se odlučim ipak jer su izvrsne domaćice. Smem da ti priznam, ja sam uvek bio takozvani "sarmaroš", voleo sam da jedem sarmu, mama je slala tone sarme dok sam studirao. Kada je moja žena prvi put spremla sarme, pozvao sam mamu i rekao joj da moja žena bolje sprema. Istina je, put do muškog srca je preko stomaka, što se dokazalo.", rekao je Ljuba.

"Tebe fanovi prozivaju zbog kilograma, kako ogovaras i da li ti smeta", biilo je pitanje za Ljubu.

"Velika većina ne zna da sam ja nakon korone morano nekih 6 meseci da zaboravim na trening i aktivnost. Morao sam to da ispoštujem, nije se radilo, ležalo se, uve je hrana bila prisutna. Ja sam se malo opustio, svi znaju da sam ponovo krenuo da treniram i za koji mesec ću vratiti na staro. Mojoj ženi to ne smeta, uvek mi je govorila da pustim to što mi pričaju. Nisam razmišljao da se podvrgnem operaciji, nije zdravo, i u par slučajeva znam da se nije dobro završilo", rekao je Ljuba.

foto: Kurir Televizija

"U braku si godinu ipo, kako izgleda život u bračnoj zajednici", bilo je pitanje za pevača.

"Ništa se nije promenilo, nas dvoje vreme provodimo kao što smo i pre. Često igramo jamb ili karte, uveče gledamo film ili seriju, nama papir ništa nije promenio. Uživamo i svaki dan nam je uživanje", zaključio je Ljuba.

foto: Kurir Televizija

OVDE MOŽETE PRATITI KURIR TELEVIZIJU UŽIVO:

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

02:32 Kurir dnevni horoskop za 23.4.2021.