DARKO LAZIĆ OPET ZVEZDA KORONA ŽURKE! Priče o vezama sa MAFIJOM mu ne kvare raspoloženje, uživa na SLAVLJU i to bez Marine

Darko Lazić veoma je aktivan na društvenim mrežama, ali je i prisutan i na svim korona žurkama.

Ovaj put sam Darko se sam pohvalio na storiju Instagrama kako uživa dok mu kolega peva na uvce.

Naime, Darko ovaj put nije pevao na proslavi, kako je napisao na Instagramu, rođendana njegovog prijatelja, već gost. Kako se vidi na snimcima, uživao je u svakom trenutku s prijateljima, ali izgleda bez verenice Marine Gagić.

Po svemu sudeći, priče da Lazić ima neke veze sa mafijom uopšte ga ne uzbuđuju, kao ni to da je ponovo bio na žurki iako je još uvek na snazi zabrana okupljanja zbog pandemije korona virusa. On je već nekoliko puta uhvaćen kako se provodi po slavljima i privatnik proslavama iako je to zakonom zabranjeno zbog pandemije. On je sredinom marta prekršio mere kriznog štaba kad je naveče zatečen na jednoj korona žurki u Beogradu, gde je bilo 25 gostiju.

Podsetimo, u poslednje vreme se piše dosta oko Velje Nevolje i pevača, koji je rekao da ga ne poznaje.

U poslednje vreme se piše dosta oko Velje Nevolje, to su ljudi koje ja nisam upoznao, nisam imao saradnju s njima, ne znam što me provlače kroz te priče i kroz pretnje, ja sam umetnik čovek i pevač - rekao je Darko Lazić.

Lazić je prodao skupoceni "mercedes CLK" izvesnom Nikoli Crnom, koji se, kako saznajemo, dovodi u vezu sa uhapšenim Veljkom Belivukom, zvanim Velja Nevolja.

Prema rečima našeg izvora, Lazić je zbog tog automobila dobio i poziv od policije, zbog čega je, navodno, odlučio da se na neko vreme skloni.

- Razlog zbog kog se pevač nekoliko dana krio jeste taj što je luksuzna kola prodao članu klana Veljka Belivuka. Nije želeo da ga povezuju sa tim ljudima, koji se sumnjiče za najteža krivična dela, među kojima su i otmice i ubistva - objasnio je nedavno izvor Kurira.

