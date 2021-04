ANA MARIJA ŽUJOVIĆ NA KURIR TV O NASILJU KOJE JE DOŽIVELA: Nakon što ju je Vladimir pre 6 godina pretukao i DALJE ČEKA NA PRAVDU!

Ana Marija Žujović je ovonedeljni gost u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, ona je tom prilikom je govorila o nasilju koje je doživela.

Inače, prošlo je šest godina od kada ju je voditelj Vladimir Stanojević pretukao i ostavio je sa dva naprsnuća sinusne i jagodične kosti.

"Mogu da kažem da je to prošlo davno i da sam trenutno mnnogfo bolje. Prevazišla sam sve to. Dugo nisam videla masnice, sad kad sam pogledala, preseklo me je preko stomaka", rekla je Ana na početku i dodala:

"Trenutno sam zadovoljna ljudima koji rade na tom predmetu. Mislim da je pravda dostižna, ali zbog pandemije se sve odužilo. Jedva čekam da to bude gotovo i nadam se da će to biti što pre".

"Vladimirov advokat je objasnio da ne može da prisustvuje, ja sam tu sa strane. Ne znam zašto se to odlaže", rekla je ona.

"Da li si zacelila rane", bilo je pitanje za Ana Mariju.

"Mogu da kažem da sam prevazišla, ali će uvek ostati loše sećanje. S jedne strane sam izašla jača iz svega toga", rekla je Ana Marija a onda se uključio psihoterapeut.

"Da li si osećala sramotu i razmišljala da ne prijaviš policiji", bilo je pitanje.

"U prvom trenutku sam bila zbunjena, ali uz pomoć porodice i prijatelja ja sam iznela u javnost. Bila sam mlada i zbunjena. Prošlo je kako je prošlo", rekla je ona i apelovala da devojke treba da prijave nasilje.

"Imala sam dve teške povrede, to je ustanovio sudski veštak. Kada se to dogodilo prvo sam pozvala mamu. Svim devojkama savetujem da prijave, tek kada sam prošla kroz sve to, shvatila sam sve i koliko sam poruka dobijala i koliko devojaka su prošle kroz sve to. N e treba da trpe i ćute", zaključila je Ana Marija.

