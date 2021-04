ZAMIŠLJALA SAM KAKO S KOFERIMA IZLAZIM IZ STANA: Vesna Đogani otkrila tajne ČUVENOG HITA pa pred Đoletom progovorila o BIVŠEM!

U večerašnjem izdanju emisije “Kontra šou” gostuju Vesna i Đole Đogani. Nakon što je Vesna uživo izvela “Znam ja”, ispričala je kako je nastala ta pesma:

02:01 ZAMIŠLJALA SAM KAKO S KOFERIMA IZLAZIM IZ STANA: Vesna Đogani u KONTRA ŠOUU otkrila tajne ČUVENOG HITA pa pred Đoletom progovorila o BIVŠEM!

Ta trauma će mi ostati za ceo život. Mi smo se posvađali u studiju kad se snimala ta pesma. Sebe sam zamišljala sa koferima kako izlazim iz stana. Kada smo dobili tekst “znam ja dobro kako ti je s njom”, mene je kupila rečenica “čak sam i tvoj novi broj pre nje znala”. Ja sam imala bivšeg momka, bili smo raskinuli, i on me zvao sa nekog drugog broja: “Ovo je moj novi broj, samo da ti javim”. Pitala sam ga da li za to zna njegova nova devojka, i on je rekao da je meni prvi javio. Skapirala sam da je to pesma da će svako da se pronađe u njoj - rekla je Vesna i dodala:

Đole, Kobac i Kon u studiju su me terali da pevam melodiju u strofi, zvučala sam kao idiot. Tražili smo način, mučili smo se jako duge. Đole mi je rekao da moram da se uozbiljim - zaključila je ona u emisiji “Kontra šou”.

