VERA MATOVIĆ POKLONILA ŠPORET ĐUSU, A ON HOĆE DA GA STAVI NA AUKCIJU: Proveriću koliko vredi! Verka mora da mi napravi GIBANICU

Reper Ivan Ivanović Đus spada u one poznate ličnosti koje vole da čuvaju privatnost, te ne deli sa ljudima više nego što je potrebno.

On je istakao da ne voli kada drugi znaju gde se nalazi.

"Šta ima onaj ko mi ne dolazi u kuću da zna gde se ja nalazim. Neki ljudi pokazuju svoj stan, kauč, sliku na zidu. Meni je to idiotizam. Ja nisam za to. Kad mi neko na Instagramu pošalje kao "Šta ima?", ima to što je na postu. To što sam ja okačio, to za publiku ima, a šta ima kod mene je moja stvar. Ja se bavim muzikom, ne držim sajt družise.com", istakao je on.

Ivana su upitali i za poklon koji je dobio od pevačice Vere Matović, a oko kog se nedavno podigla velika prašina.

"Dobio sam šporet od Verke, ali rekao sam da ću ga staviti na aukciju, samo da vidim koliko vredi, pa ću ga skinuti. I moraću da je zovem da joj kažem da mora nešto novo da mi pokloni, kako bi pisali o tome", govori on za "Grand magazin" uz osmeh i dodaje:

"Neću ga prodati nikad, mora Verka da dođe da napravi gibanicu jednu, tu je neprikosnovena."

