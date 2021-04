DANAS SU SVE GOLE, TO VAM JE KAO KAD SELJAK IZNESE NA PIJACI SVE ŠTO IMA: Bosanac kritikuje pevačice, nikako mu nije interesantno

Kompozitor Dragan Stojković Bosanac smatra da se danas svako naziva pevačem.

- Ja sa dosta pevača ne bih ni radio. To su oni koji imaju zvanje, titulu pevača, a zanimanje je nešto sasvim drugo.

Bosanac tvrdi da je u današnje vreme akcenat na fizičkom izgledu a ne pevanju, međutim, u praksi se ipak pokazalo drugačije.

foto: Dragana Udovičić

- Džabe slika ako nema tona. Kad dođe neko sa sto kilograma u glasu, onda kilaža nije važna. Jer ako se pojavi neko atraktivan, paket kompletan u fizičkom smislu, a peva tanko, ne vredi.

Trend obnaživanja pevačica na estradi dominatan je godinama, ali Stojković kaže da je velika razlika onoga što su njegove generacije pokazivale u mladosti i onoga što se danas plasira.

- To je bilo obnaživanje nekada, malo da se vidi, a danas su sve gole. To vam je kao kad seljak iznese na pijaci sve što ima a ti kažeš: ''Ma neću ništa''. Kad su neki delovi tela prekriveni, onda to izaziva veću požudu kod muškaraca nego kad se sve vidi. Onda nije interesantno - iskreno je ispričao producent.

foto: Dragan Kadić

