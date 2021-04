NIJE MI DAO DA KORISTIM PREZIME ĐOGANI! Gagi za KONTRA ŠOU ispričao kad mu se Đole mešao u karijeru i život i otkrio šta mu ZAMERA

U večerašnjem izdanju emisije “Kontra šou” gosti su Vesna i Đole Đogani, a Gagi Đogani ekskluzivno je govorio o odnosu sa svojim bratom za naš šou:

Ja sam imao ideje da stvaram, da krenem samostalnu karijeru, smatrao je da to nije dobro za mene, a ja sam uradio drugačije po svom osećaju i nisam pogrešio. Rekao sam mu: “Brate, moja grupa se zove Funky G, moja devojka je tu, je l mogu ja da se zovem Đogani Funky G”, on kaže: “Ne može, ja sam Đogani, ti si Funky G”. Ja sam tu nešto bio tvrdoglav i ljut, on je bio u pravu, ali me pustio, video je da sam flipnuo, pa mi je rekao: “Ne možeš Đogani, ja sam Đogani, naše prezime je Đogani, ali ti ne možeš da koristiš to” - rekao je Gagi i nastavio:

Đole je uvek tu, kad se nešto desi. Moram sad da kažem javno, on je malo čudan po pitanju tog pomaganja. Mora da se zna tačno zašto ti pomaže. Ne možeš da mu dođeš i kažeš: “Treba mi 2000 evra”, mora da mu se kaže, on posluša, ne daje ti odmah odgovor, nego: “Čućemo se” - rekao je Gagi za Kontra šou.

Gagi je istakao i šta najviše ceni, ali i šta zamera Đoletu:

Disciplinovan je, dobar u svom poslu, porodičan je i ume sa parama. Ne treba da priča o nekim izvođačima, o Baki Prasetu i MC Stojanu, ja to ne bih nikad uradio, to je nešto jače od njega, on ima potrebu da iznese to u javnost. Ne treba to da radi - zaključio je Gagi za “Kontra šou”.

