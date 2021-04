ĐOGANI ISKRITIKOVAO BAKU PRASETA, NUĆI OTKRIO ŠTA MISLI O JUTJUBERU, PA SE OSVRNUO NA DRAMU S PEVAČIMA: Stajem na stranu BRESKVICE

Gosti u večerašnjem izadnju emisije “Kontra šou” su Vesna i Đole Đogani i reper Nući. Nakon što je Gagi Đogani zamerio Đoletu na prozivanju Bake Praseta, Đole je još jednom obrazložio svoj stav:

foto: Kurir

Mi imamo odgovornost, mi koji smo stari na estradi, da pričamo o nekim ljudima. Ja sam rekao nešto o Baki Prasetu, da nije kvalitetno. Ima skoro 2 miliona pratilaca, ima uticaj na decu. I na moje dete od 15 godina. Ja sam sina pitao šta mu se dopada kod njega, a on mi kaže: Kul je, viče. Pitao sam ga da šta ti se dopada, peva, “nije nešto”, “ne repuje”, je l ima neku dobru pesmu, “nema”, pa šta ti se dopada onda? - govorio je Đole u emsiji “Kontra šou”.

foto: Kurir

Kao i muzička, tako i Jutjub scena je oslonjena na zapad. I kod njega možemo da nađemo sličnosti sa Logan Polom, to je taj neki sadržaj. Što se tiče te osnove, on se uhvatio na Vojaža i Breskivcu koji su tad bili na vrhuncu, to je njegov sistem rada, on se nakačio, tu su svi uzeli svoj deo, sve se to svima isplatilo. Svako je uzeo svoje parče kolača. Ne mogu da ne stanem na stranu Vojaža i Breskivce, mi smo iz iste matične kuće, on ima taj sadržaj koji sam uporedio sa zapadom - rekao je Nući u emisiji “Kontra šou”.

