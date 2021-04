PROŠLO JE 40 DANA OD IZNENADNOG ODLASKA MOJIH RODITELJA: Sergej Ćetković tužnom objavom rasplakao fanove na mrežama! (FOTO)

Sredinom marta oba roditelja Sergeja Ćetkovića izgubila su život posle borbe sa korona virusom.

Brojne fanove pevača rastužila je ova vest. Otac Slobodan mu je, inače, preminuo nedugo za majkom Dragicom, što ga je dotuklo.

"Dragi moji, prošlo je 40 dana od iznenadnog odlaska mojih roditelja. Praznina je velika, bol i gubitak prevelik i pretežak, ali život mora teći dalje. Hvala svima na rečima utehe, saosećanju i molitvama kojima ste bili uz nas. Beskrajno zahvalan, vaš Sergej", poručio je pevač, u emotivnoj objavi na društvenoj mreži Fejsbuk.

Podsetimo, posle smrti oca, sa velikom tugom objavio je staru, zajedničku fotografiju roditelja, potpisavši je zajedno s ožalošćenom braćom.

"Koliko god da čovek pokušava da se spremi, koliko god bio jak, za neke stvari se ne možeš spremiti. Misliš, biće dovoljno uzeti vazduh i zadržati ga što duže da izbegneš bol, ali ne. Ne prolazi! Boli i boli i boli… Kažu mi da će sve biti dobro, da je to proces, kao i sam život… Onog trenutka kada se rastaneš sa svojim roditeljima, shvatiš tu bolnu, hladnu istinu. Da više nisi dete. Nema više one roditeljske brige, strepnje, radovanja, nesebične ljubavi… Nema više one koja me donela na ovaj svet i onog ko me voleo, branio i učio životu. Draga majko, iako si nas prva napustila ti, iznenada i bez najave, znao sam da te neće pustiti da odeš sama", samo je deo Sergejeve objave.

Dragica i Slobodan preminuli su u razmaku od nedelju dana.

