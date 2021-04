CECA SE OGLASILA DAN NAKON VAKCINACIJE! Pevačica otkrila kako se oseća: Spavala sam kao BEBA (FOTO)

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović primila je vakcinu protiv korona virusa juče, 23. aprila, a dan nakon vakcinacije, otkrila kako se oseća i da li ima neke nuspojave.

Ražnatovićeva se, naime, juče vakcinisala na Sajmu, kineskom vakcinom kompanije Sinofarm.

foto: Nemanja Nikolić

- Odlično se osećam, spavala sam kao beba (smeh) - kratko, ali duhovito je rekla Ražnatovićeva.

foto: Nemanja Nikolić

- Smatram da svaki savesni građanin treba da se vakciniše kako bi pre svega zaštitio sebe, a potom svoju porodicu i ljude koji ga okružuju. S obzirom na to da sam imala koronu, kao što je poznato, imala sam određenu količinu antitela, te sam po savetu lekara to uradila sada. Moramo da shvatimo, zdravstveni radnici polažu ogroman napor kako bi brinuli o našim građanima i to ne smemo nikada da zaboravimo. Smatram da ljudi treba da se vakcinšu i da je to njihova obaveza. Željna sam da se vratimo životu, da imam koncerte, da se veselimo i grlimo! Hajde da se svi potrudimo da to bude što pre - apelovala je Ceca.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B/Telegraf

Bonus video:

00:09 Cecu novinari rešetali pitanjima o dečku Bogdanu