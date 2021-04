OGORČEN DO KOSKE! Nakon burne rasprave Kristijana i Mišela oglasila se njegova porodica: Pevačev brat opasno zamerio Goluboviću!

Mišel Gvozdenović je od samog starta Zadruge bio tema u Beloj kući, kako među zadrugarima, tako i kod publike koja ga je pratila kraj malih ekrana.

Samo nekoliko dana boravka na velelepnom imanju, Mišel je svoje utočište našao u pabu, ali je sve do danas bitisanje u istom bilo puno turbulencija.

Nakon žestoke rasprave sa Kristijanom Golubovićem, Mišel je odlučio da se preseli u sobu i boravi zajedno sa svim zadrugarima. Njegov brat Saša Gvozdenović se oglasio i prokomentarisao novonastalu situaciju u najgledanijem rijalitiju.

- Iskren da budem, postalo mi je mučno i da gledam! Kristijan je pokazao ko je i šta je i kakav je Mišelu prijatelj, sada se vraća na neke stare priče koje nisu ni bitne, ali neka ga.. Mislim da će Mišelu biti bolje u sobi jer Kristijanu očigledno niko ne odgovara, prvo je izbacio Anju i Cveleta sada i njega, a samo ne razumem kako to on gleda ko mu je prijatelj a ko nije, jer mu je zamerio što ne čisti. Da li će on biti bolji čovek ako čisti toalet, ili se svaki čas hvata za metlu? Zaista ne razumem! - vidno revoltiran je bio Saša.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

