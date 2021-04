ANABELA U EMISIJI UŽIVO OTKRILA DA JE IMALA INTERVENCIJU Sve me je stiglo i sada sve ČISTIM I rešavam! Gledam sebe i vidim NAJGORE

Anabela Atijas je pred kamerama otkrila da je nedavno imala hiruršku intervenciju, ali da je srećna što postaje baka.

foto: Printscreen7Magazin In

"Zadnje tri godine sam živela onako kako nikome ne bih poželela, ali sve je to posledica naših izbora, pa se uhvatiš u koštac s tim i guraš, ali definitivno zadnjih šest meseci sam izgleda najgore moguće, jer sve ono što me je mučilo se videlo i te kako na meni i na mojoj krvnoj slici, milion nekih bolesti sam imala i problema s kojima sam se suočila. Nedavno sam imala neku hirušku intervenciju, koja je na neki način započela taj moj oporavak. To čitavo nezadovljstvo u životu koje me je pratilo je ostavilo tragove i ja sad to čistim i rešavam - rekla Anabela i dodala:

- Građena sam tako da sam uvek imala stomak. Ni dan-danas ga nisam prihvatila, ali ne mogu ništa da učinim po tom pitanju. Imam ga i kad sam najmršavija, prosto ga imam, nekako mi tako creva idu napred - požalila se Anabela u emisiji ''Magazin In''.

foto: Printscreen7Magazin In

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:47 NADAM SE DA ĆE USKORO BITI BIVŠI MUŽ! IVANA ALEKSIĆ SE UKLJUČILA LAJV SA TOMOVIĆEM: Otkrili su sve detalje njihovog ODNOSA! (FOTO)