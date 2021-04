ŠA SE UKOPAO I POSLE OVOGA NEMA KARIJERU! Bivša zadrugarka bez dlake na jeziku o vezi Tare i repera: Ocrnila ga i nije BIRALA REČI

Bivša zadrugarka Nina Babić je osula paljbu po Nenadu Aleksiću Ša i Tari Simov.

Na pitanje voditelja emisije šta Nina misli o vezi Tare Simov i Nenada Aleksića Ša, koji je javno prevario i ostavio ženu Ivanu u rijalitiju, Babićeva je iznela iskreno mišljenje i nije štedela reči za repera.

- Iskreno, meni je to baš katastrofa. Ne mogu da verujem ona sebi to dopustila. Nas dve nismo u nekim sjajnim odnosima, ali me je Ša više razočarao, ja sam neko ko je njega pratio i uz njegovo pesma rado igrala i to iznesem nekoj mojoj publici... Čovek sa 41 godinom da dozovli sebi da ga klinka šamara u Zadruzi, a ima ženu koja je kao avion, po mom mišljenju. Mislim da se ukopao i da posle ovoga nema karijeru, baš mi je pao u očima i to nikako nije smeo sebi da dozvoli - rekla je bivša zadrugarka.

Stefan je upitao Babićevu da li stvarno misli da će reperu ovaj potez uništiti karijeru ili će postati još popularniji, bivša zadrugarka nije bila preterano optimistična.

- Oni su tamo glavna tema. Doneće mu sigurno "preglede", ali ja se vodim time da svaka reklama nije dobra reklama - zaključuje Nina u emisiji "Pitam za druga.

