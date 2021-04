ANA I MRKA POKREĆU NOVI BIZNIS?! Uložili ogroman novac u NEKRETNNE, a sada mogu da uzimaju 1.000 € po kvadratu!

Ana Bekuta i njen partner Milutin Mrkonjić nadovno su investirali novac u biznis koji će im se obilato isplatiti.

Naime, prošle godine su u beogradskom naselju Krnjača pazarili četiri stana u izgradnji, koje sada planiraju da preprodaju po većoj ceni.

- Kada su kupili stanove, kvadrat je koštao 800 evra. Sada, budući da je zgrada završena a da su u međuvremenu i cene nekretnina skočile, za iste mogu uzeti 1.000 evra po kvadratu, ali i više - ispričao je izvor.

foto: ATA Images

- Stanovi koje su pevačica i političar pazarili, veliki su i prostrani i svaki ima terasu. Spadaju u luksuzne nekretnine, kako po strukturi tako i po rasporedu, te materijalu od kojeg su pravljeni. Umesto parketa, podovi su od mermernih pločica, a kuhinje i kupatila su od najfinijih italijanskih materijala - ispričao je izvor.

Budući da četiri stana koja su Mrka i Ana pazarili ukupno imaju oko 350 kvadrata, od njihove preprodaje bi mogli da inkasiraju i do 100.000 evra.

- Ako budu prodavali stanove po 1.000 evra po kvadratu, zaradiće 70.000 evra, međutim ako dogovore malo veću cenu, ta će zarada biti znatno veća, pa čak i do 100.000 evra. To zavisi od toga da li će još malo sačekati da cena dodatno poraste, što nije isključeno, budući da je zgrada na odličnom mestu i blizu Pančevačkog mosta. Brzo se stiže do grada, a smeštena je u mirnom delu beogradskog naselja Krnjača - dodao je izvor.

