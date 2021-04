LUNI SE OSTVARILA ŽELJA O KOJOJ JE MAŠTALA CEO ŽIVOT! Đoganijeva presrećna, pohvalila se JAVNO: Posle kažu da nije SVE MOGUĆE!

Trudna Luna Đogani se oglasila na svom Instagram profilu, gde je istakla da joj se ostvarila najveća želja.

Naime, poznato je da je Luna veliki fan grupe "Rebelde", još od svoje desete godine, a sada ju je jedan član zapratio na Instagramu i poslao joj poruku.

U pitanju je Kristofer Ukermen, član grupe koju su tinejdžeri nekada obožavali. On ju je zapratio i javio joj se, a Luna je podelila odmah javno i pohvalila se:

"Jutros ustajem i čeka me poruka od člana moje omiljene grupe Rebelde. Diego Bustmant me je zapratio i poslao poruku", bila je ushićena Luna, a onda je podsetila one koji ne znaju da je njihov veliki fan:

"Da pojasnim nekima koji ne znaju, grupu Rebelde pratim i obožavam odf svoje 10. godine, ceo život maštam da ih upoznam. Tagovala sam ih mnogo poslednji put kada su držali lajv koncert i član Rebeldea je to video i poslao mi poruku i zapratio me je. Posle kažu da nije sve moguće", napisala je vidno srećna Đoganijeva.

