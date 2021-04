CECA PRIZNALA DA LI JE ANASTASIJI POMOGLA OKO PRESELJENJA! A onda spomenula i 1. rođendan unuka Željka: Evo da li će se SLAVITI!

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović se vakcinisala protiv koronavirusa na "Sajmu". Ona je sada otkrila da li će i kako slavti prvi rođendan malog Željka.

foto: Nemanja Nikolić

"Mnogo bitna teme, da ne mislim ne bih bila ovde i ne bih primila vakcinu. Želim da se vratim životu i poslu i da se krećem među ljude. Nadam se da će se u ljudima probuditi svest da svi to moramo. Ja se sećam dok sam se školova da su svi morali da prime. Verujem u vakcine. Ne bih da sumnjam u stručnost ljudi i one koji apleluju. Ne bih ugrozila svoje zdravlje, mnogo sam srećna", rekla je Ceca, a onda otkrila da li je spremila poklon za Željkov 1. rođendan i da li će proslaviti.

"Rano je i u zavisnosti od situacije. Ako Vlada dozvoli okupljanja, postoje izledi da ćemo normalno da živimo. Do tada ne verujem, ja pratim uputsva. Ako u junu ne bude prostora biće u porodici slavlje", rekla je Ceca.

foto: Nemanja Nikolić

Pevačica je otkrila da li je pomogla Anastasiji da dekoriše novi dom gde će živeti sa svojim dečkom.

"Ona je odrasla, može ona bez mame. Jako smo vezane, konsultujemo se oko svega. Još nije u toj fazi da se preseljava, ali uskoro će", rekla je ona, a onda se osvrnula na Veljka.

"On je potpuno posvećen sportu, to se vidi. Ceo se predaje sportu, daje sebe. On je mlad, pun entuzijazna i volje za pobedom, ja sam mu podrška".

Ceca je otkrila da uskoro planira da ode na Kipar, ali će to sačekati kada se revakciniše, a na pitanje da li je i dalje zauzeta bila je kratka:

"Emotivno sam zauzeta", zaključila je ona u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

foto: Pritnscreen/Instagram, ATA images

