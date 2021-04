ĐANI SE MNOGO NE BRINE ŠTO MU JE PARTNER UHAPŠEN SA DROGOM: Folker pokazao kako se baškari u luksuzu i uživa za sve pare u Dubaiju

Predrag Barnić (43), srpski ugostitelj uhapšen je sa više od pet kilograma droge i oružjem, a restoran u kojem ga je policija uhvatila u Beču drži sa Radišom Trajkovićem Ðanijem, kako je folker sam jednom prilikom otkrio.

Pored svega što se dešava, pevač je sa suprugom Slađom otputovao je u Dubai , a deluje da ne mare mnogo za poglede drugih ljudi i da su se maksimalno opustili.

Slađa je objavila fotografiju na kojoj se vide da zaista uživaju i da su potpuno posvećeni jedno drugom. Inače, kako Đani tvrdi, ne zna čime se njegov poslovni partner Predrag bavi pored delatnosti koju zajedno rade.

- Mi jesmo držali restoran sa porodicom Barnić i dalje držimo. Nama je jako žao što se sve to desilo. Nisam u Srbiji i zatekla me je ta vest. On jeste naš veliki drug i prijatelj, kao i njegova porodica. Ja se ne pravim lud, ništa nisam pogrešno uradio u životu da bih imao čega da se stidim ili da se pravdam, ali se svojih prijatelja ne stidim niti ulazim u to ko se čime bavi. Prema nama je ta porodica savršena. Mi njih obožavamo, divni su ljudi, ne postoji čovek iz Srbije koga nisu dočekali, pomogli ispoštovali - rekao je ranije za Kurir.

foto: Tamara Trajković

kurir.rs

