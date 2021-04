BOG NAS JE POGLEDAO I OSTALA SAM TRUDNA: Tamara je Vuka upoznala na poslu, venčali se na GIBRALTARU, a njihova priča je DIVNA

Tamara Grujić i Vuk Đoković ulepšali su živote mnogim porodicama širom Srbije, a njihove pre skoro dve godine ćerka Lenka. Posle višegodišnje borbe da postanu roditelji, Tamarin i Vukov život postao je bogatiji za jednu lepoticu koja je centar sveta ovo dvoje humanih ljudi.

Njih dvoje su se i upoznali zahvaljujući jednom televizijskom projektu, na kome je ona bila zadužena za kasting, a on radio kao menadžer za lokacije. Brzo su se prepoznali, sprijateljili i zaljubili.

- Vuk je otišao iz te producentske kuće, ali smo shvatili da smo super drugari, kao i da odlično funkcionišemo zajedno, pa smo ubrzo počeli i da živimo zajedno. Venčali smo se posle godinu i po zabavljanja na proputovanju kroz Španiju, pošto nismo mogli da se dogovorimo koliko će ko zvanica pozvati na svadbu. Vuk je želeo dvadeset, a ja dvesta. Kako kompromisa nije bilo, odlučili smo da se obavežemo na večnu ljubav na Gibraltaru. Bilo je to nezaboravno iskustvo - ispričala je ranije Tamara za Gloriju, i dodala da se njih dvoje odlično razumeju od prvog dana.

Ja sam plahovita, a on smiren tip Jedno drugom su velika podrška, ali znaju i da međusobno izmame osmeh, pa se tako Tamara prisetila kakav joj je nadimak dao suprug na početku zabavljanja.

- Prozvao me je Žule. Menja mi nadimak u zavisnosti od situacije: ako me doziva, onda sam Žule, ako sam mu posebno draga, onda sam Žulence ili Žukica, a ako je ljut na mene, onda sam Žukac. To je njegovim prijateljima toliko ušlo u uvo, da me sada i oni zovu Žule. Mi smo, u stvari, kompanjerosi, Žule i Vule. Prijatelji iz teretane me zovu Grujan, zbog prezimena, ali i zbog Crnog Gruje, koji je uvek izvlačio deblji kraj u svojim dogodovštinama. Moja nevolja je što se ugojim na terenu, pa onda “stradam” na vežbama, u pauzi snimanja - govorila je kroz osmeh za Hello ranije Tamara, kojoj je drago što na terenu radi sa svojim izabranikom.

