PROŠLA JE KROZ PAKAO SA VANTELESNOM OPLODNJOM! Manekenka sada otkrila SVE detalje: Baš smo se namučili, tek treća je USPELA!

Manekenka Ivana Korab se nedavno porodila i na svet donela sina, a sada je sa svima podelila svoje iskustvo sa vantelesnom oplodnjom.

Ivana Korab ispričala je da je zatrudnela nakon treće vantelesne oplodnje.

- Mi smo se namučili da ga uopšte dobijemo. Bila je u pitanju vantelesna oplodnja i bio je to baš dug proces. To je nešto što sam zadržala za sebe i nisam delila na socijalnim mrežama, iako sam neko ko je tamo vrlo iskren i otvoren po pitanju svega. Ljudi su mi stalno pisali kako izgledam divno i kako sam srećna, i onda sam ja negde želela da to pokažem, i vikala sam: "Ljudi, jednog dana kad bude vreme, ja ću vam ispričati. Nije meni baš sve tako divno." I mislim da me nisu shvatali, mislim da su mislili da imam neki ljubavni problem - počela je priču manekenka, pa nastavila:

- Nama je tek treća vantelesna oplodnja uspela. To mi je bio jako težak period. I onda kada se sve desilo počela sam da pričam o tome, zašto sto sam videla da je to kod nas tabu. Muškarci su manje muškarci i žene su manje žene ako ne mogu prirodnim putem da ostanu trudne. Lakše je kad imaš neku vrstu podrške, od bilo koga, a kamoli od nekoga ko je to sve prošao i može da ima ista iskustva.

Ivana je na porođaju bila zaražena koronom, zbog čega nije mogla da vidi sina sve dok nije preležala virus.

- Nisam mogla da vidim bebu sve dok nisam izašla iz bolnice, posle četiri dana sam ga videla prvi put. Mi smo zamolili jednu prijateljicu da dođe sa nama, tih 10-15 dana, dok smo mi još uvek zarazni, da prosto bude sa njim sve vreme, i spavala je tu sa njim. Ja stojim na vratima sobe, sa maskom, a ona ga mazi, i onda ja plačem jer ne mogu da ga mazim - iskreno je ispričala manekenka u emisiji "RTS ordinacija".

