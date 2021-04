KAD SE MARIĆ OTVORI SVAŠTA SE SAZNA! DETALJI ISPLIVALI POSLE SKORO TRI DECENIJE: Šokirao pričom o vezi sa Sindi Kraford! (FOTO)

On je otkrio detalje odnosa sa planetarnom lepoticom Sindi Kraford, koja je davne 1991. godine upravo zbog Marića čula za jedne, tadašnje srpske novine.

On se dotakao priče o svetskimlepoticama i manekenkama koje je upoznao, a onda je pomenuo Sindi i otkrio nešto što do sada javnost nije znala.

"Upoznao sam Naomi Kembel i upoznao sam sve manekenke. Jedina koju nisam upoznao, a imam njen orden, to je Sindi Kraford. Ja sam gledao kako ona priča na televiziji u Italiji da je bila na 400 naslovnih strana, Klaudija Šifer bila na 350, i u jednom trenutku kaže: "Najviše me voli neki urednik iz Beograda, neki list "Duga". Taj me je jedne godina objavio 19 puta na naslovnoj strani." I ja sam to pričao po Beogradu, a svi su mislili da se šalim… Tek kada je ona izabrala svoje najlepše naslovne strane izabrala je 9 naslovnica Voga i jednu "Dugu", a ja sam napisao "Kad počinje rat". To je baš uoči izbijanja rata, ona u divnom kupaćem kostimu, plavom", ispričao je Marić u emisiji "Ami G show" i šokirao sve u studiju.

O ovoj naslovnici je Marić govorio:

