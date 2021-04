PRIČALO SE DA JE IVANA ALEKSIĆ NOVA KIJA! KOCKAREVA SUROVO ISKRENA: Satima sam je tešila, 5 meseci reperova žena bila je u AGONIJI

Kristina Kija Kockar gost je Pulsa Srbije na Kurir televiziji, a na samom početku govorila je o modi.

Pevačica važi za jednu od najlepše obučenih dama na javnoj sceni, a kako kaže, volela bi da postoji i nešto za "niže" devojke.

Ja bih da stvorim trend za niže, sitne, visoka sam 161, ali sam mršava, pa imam neke atribute bolje, volela bih da se nešto konačno stvori. Volim da nosim naše kreatore, ali meni je sve to veliko. Volela bih da nekom budem inspiracija, ali lično nešto da pravim, nemam taj talenat", rekla je Kija.

"Rekla sam ako ikada napravim milione ili milijarde, volela bih da to privatizujem i napravim "Kija airways" kompaniju. Nedostaju mu 4 stvari, da samo dođem na destinaciju, plata, obuka jer sam to volela i bila najbolja u testovima, a četvrta stvar su prijatelji koje sam stekla, i dan danas se zdušno pozdravimo", dodala je pevačica.

Kockareva priznaje da li je bilo neprijatnih situacija dok je bila stjuardesa.

"Bilo je milion, bila je najavljena bomba, pa do stvari da je bilo prinudnog sletanja, bilo je svašta... Najsmešnije mi je bilo kada ne radi ekran, pa se stjuardese zbune, a onda dođemo mi koje znamo jer smo imali mnogo obuke", pričala je Kija.

Muzičari su godinu dana bez posla, a Kija je otkrila kako to podnosi.

"Ne nastupam. Uvek sam bila pametna sa novcem, imala sam ušteđevinu i ranije, za crne dane, nikad se ne zna šta se može desiti. Uvek sam skupljala. Pevači su kreativni, pa su našli i da glume, reklamiraju, budu vlogeri, tiktokeri, neki su otvorili privatni biznis. Novac ne trošim na gluposti i sebe sam obezbedila i pre svega ovoga. Nadam se da ćemo što pre izaći iz krize. Nikad nisam kukala, imam celu porodicu koju izdržavam, moja sestra od tetke radi za 15.000 dinara. Iskreno, meni treba otprilike samo za sebe da preživim, ništa ne kupujem, sa hranom, gorivom i obavezama, treba mi 300 evra. 500 još i da kupim neke majice", rekla je Kija.

"Zašto si pustila mamu u rijaliti?", bilo je pitanje voditeljke.

"Pa, nije ona mala. To je bila njena odluka. Drago mi je što je otišla, jer inače radi u ugostiteljstvu, nema veliki novac. Drago mi je što je preko mog imena uspela da dobije nešto što će njoj pomoći da se ne muči kada ode u penziju. Njoj je tamo odmor, nositi svaki dan tanjire... Te budale koje je napadaju, ona 30 godina radi u kafani, sve je videla, sve je čula. Ja sam teška za odgajanje, a ona me odgojila, njoj je ovo mačiji kašalj. Ne bih je pustila da nije zaštićena, ne daj Bože neko da stavi prst na nju u fizičkom smislu. Ne volim kada ćuti, a sve ostalo, to nije vređanje moje majke i mene, već njihovih roditelja", kaže Kija koja se čula sa Ivanom Aleksić, ženom repera Nenada Aleksića Ša koju je suprug prevario u rijalitiju sa Tarom Simov.

"Čule smo se danas. Čujemo se otkako je počelo. Satima sam je tešila preko telefona. Bilo je zaista teško jer je želela konačno da zna. Ona je imala agoniju pet meseci, ako je neko razume, to sam ja. Sve što sam prognozirala ispunilo se. Naravno da je boli, da nije svejedno i da sluša neke gluposti, da je ljudi komentarišu na ulici. Sve će to proći. Ja sam srećna što se razvodi, jer ona zaslužuje najbolje i mnogo više. Drago mi je što je moja majka glas razuma, njoj pobeda ne treba. Bila bih razočarana da je ćutala na tako neku stvar.... Ona u svemu ima moju podršku. Nije lako razvoditi se, ja nisam imala decu, Ivana takođe i to je teško. Žene, shvatite da uvek ima izbora i svetla na kraju tunela. Bolje jesti paštetu nego trpeti fizičko i emotivno zlostavljanje", kaže Kockareva.

"Jedina nemam šifru na telefonu, stojim iza svega što imam. Ja bih osudila majku da je ćutala", zaključila je pevačica.

