STRAHUJEM ZA EGZISTENCIJU, OTIŠLI SMO NA SELO I BILO JE ZABRINJAVAJUĆE! Pevačica progovorila o KRIZI, priznala da joj nije lako!

Pevačica Ida Prester istakla da je tokom korone koja je ozbiljno ugrozila egzistenciju svima, a naročito muzičarima, izdržavala upravo zahvaljujući velikoj ljubavi prema muzici.

- Tokom korone sam objavila čak šest singlova i to nikakve logike nema, ni finansijske ni bilo koje druge, ali ja sam shvatila da je za mene to terapija. Mene moja muzika, šarena i blesava, veseli - rekla je Ida.

Kako je istakla, nema osobe kojoj korona nije poremetila sve planove, i kriza je dotakla - sve.

- Jedino što znam raditi je da pričam i budem za mikrofonom i odjednom - ceo moj život je stao. Prvi put smo se našli u situaciji da strahujemo za egzistenciju. Otišli smo na selo i ljudi su verovatno mislili da uživamo jer smo kačili divne slike na "Instagramu". I jeste bilo divno, ali bilo je i zabrinjavajuće na momente - iskrena je bila ona.

Pevačica je s osmehom na licu i duhovito govorila i o svom braku, a sve je krenulo sa njenim zanimljivim ukusom za modu i spajanjem naizgled - nespojivog.

- Ja uopšte ne znam da li mene moj muž vidi - kazala je uz glasan smeh šarmantna Ida i dodala:

- Izgleda je navikao na sve te moje ludorije, pa mu ništa što obučem nije više čudno. Inače, ne volim skupu garderobu jer me to opterećuje, ne mogu da razmišljam gde ću da sednem, da me neko ne zalije pićem...

Pevačica je rekla i da, iako žive na relaciji Beograd - Zagreb, i često su razdvojeni, to njenom braku uopšte ne škodi.

- To nam je, verujte, najmanji problem. Super funkcionišemo na daljinu. On je većinom u Beogradu zbog restorana koji hvala bogu sada radi, barem bašta, a ja sam sa decom u Zagrebu. Moji roditelji uskaču kada sam na putu.

- Zagreb je ljubomoran na Beograd jer smo mnogo kasnije od vas dobili vakcine. Mnogi moji prijatelji su se ovde vakcinisali i mislim da je to sjajno. Ja nemam prava nikome da govorim da bi trebalo da primi vakcinu, svako za sebe treba da odluči, ali ja verujem u nauku i to je moj izbor - rekla je pevačica u emisiji "Kec na jedanaest" na K1 televiziji.

