SAŠA POPOVIĆ JE GABOR, TRČAO JE ZA ZLATOM KAO KER! Mira Kosovka otkrila sve TAJNE ESTRADE, priznala da je TUKLA MUZIČARE! ŠOK

Pevačica Mira Kosovka važi za nekog ko nema dlake na jeziku, a sada je progovorila o kolegama sa estrade.

Godinama se u estradnim krugovima pričalo da ima problem sa alkoholizmom, a Mira je otkrila šta misli o tome.

- Svi kažu Mira pije. P*zda vam materina, oni piju i drogiraju se i umreše od toga, a ja živa i zdrava. Meni kažu da sam alkoholičarka, a oni najveći narkomani i rospije. Ja sam, kao, teški alkoholičar, a oni svi odoše u tri pi*ke materine.

Kosovka je istakla da je dobila i poziv da uđe u rijaliti program "Zadruga", ali da je odbila.

- Mene svuda zovu, zvali su me i sada za "Zadrugu". Milica Mitrović se nekada družila sa mnom, volela je da dolazi kod mene. Bila je devojčurak. Zvala me je za "Farmu". Ne postoje pare da uđem tamo. Zamislite da se ja kačim sa ovim facama. Da me neko takav uvredi - rekla je pevačica, a na pitanje da li su muškarci uzdisali za njom, odgovorila je:

- Nisu jer sam imala uvek jak stav. Nisam tukla pevače, ali muzičare jesam. Jednog sam prebila ko vola. Udvarao mi se, a onda je počeo da me sabotira. Na ozvučenje me namesti, kako god krenem na mikrofon pištanje. Nosila sam štikle tanke. Kad sam ga zgazila, nije znao gde se nalazi.

Ona se osvrnula i na vezi Saše Popovića i Zlatu Petrović.

- Saša je rezao vene za njom. Sećam se, ona peva negde u Nemačkoj, a Saša i ja u Švajcarskoj. On jadnik celo vreme kuka za njom, kao ker, a ona mu rekla da će doći. Mnogo ju je voleo, ona ga je zezala. Ona je bila mrak. Saša, onakav kakav jeste, dosta pevačica je prošlo kroz njegove prste. Ja mu kaže, gaboru jedan, na šta padaju? Ma i sad je ružan kao pas!

Pisali su da sam muškarac

- Proglasili su me muškarcem koji se operisao da bude žena. Kada sam tek počinjala. Zbog toga što imam specifičnu boju glasa. Te imam drvenu nogu jer ne nosim kratke suknje. Gledalac me je jednom kod Minimaksa uživo pitao da li sam bila muško, a ja podignem vrat i kažem, vidi mi vrat, kako su me lepo izoperisali. Posle me nikada nisu prozivali.

