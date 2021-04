KOMŠINICA IZ BRESTAČA OTKRIVA: Darko Lazić zbog Velje Nevolje unajmio TELOHRANITELJE, jedan uvek ide s njim, dvojica čuvaju KUĆU

Pevač Darko Lazić navodno suočava se sa ozbiljnim problemima otkako je njegovo ime povezano sa imenom Veljka Belivuka, vođom navijačke grupe koja se sumnjiči za najteža krivična dela.

Naime, iako je Darko nedavno istakao da ne poznaje Velju Nevolju, niti njegove bliske saradnike, ipak je rešio da ništa ne prepusti slučaju, te je navodno angažovao obezbeđenje.

foto: Zoran Jevtić, Ana Paunković, Mondo/Stefan Stojanović

Darkovi susedi iz Brestača, rodnog mesta popularnog folkera, otkrili su da pevač već danima nigde ne ide bez svog ličnog obezbeđenja, niti dozvoljava svojoj verenici i sinu da se kreću bez nadzora.

- Otkako je Darkovo ime počelo da se dovodi u vezu s imenom Velje Nevolje, stvari u njegovom okruženju su počele da se menjaju. Isprva niko od meštana nije viđao ni Darka ni Marinu i malog Alekseja, ali je on odnedavno počeo da se pojavljuje u selu u društvu jednog muškarca - kaže na početku razgovora za Darkova komšinica iz Brestača i dodaje da je Lazić osim ličnog obezbeđenja unajmio i momke koji čuvaju njegovu porodicu.

- Jedan momak ide stalno s njim i to je njegovo lični telohranitelj, dok su dvojica zadužena da čuvaju njegovu kuću. Lazići uglavnom vreme provode u kući i retko kada neko od njih izađe u dvorište. Čak i kada se to desi, ne napuštaju dvorište. Celo selo je sada u strahu jer se pribojavaju da se Darko upleo s mafijom. Sada ga ljudi, umesto da ga prepoznaju po njegovom talentu, povezuju s opasnim ljudima - kaže naša sagovornica i dodaje da je celo selo u strahu od toga šta bi moglo da se dogodi.

- Valjda će se sve ovo završiti što pre, jer nikome nije prijatno da živi u iščekivanju niti u strahu - kaže na kraju Darkova komšinica iz Brestača.

foto: Dragana Udovičić, Aleksandar Jovanović Cile

Podsetimo, ime Darka Lazića dovedeno je u vezu s Veljom Nevoljom nakon što je pevač saslušan u policiji zbog automobila „mercedes CLK“ koji je 2014. poklonio bivšoj supruzi Ani Sević.

Spekulisalo se da je taj automobil kasnije prodali čoveku koji je navodno blizak Belivukovom klanu.

Lazić se nedavno osvrnuo na svoj odnos sa ljudima bliskim Velji Nevolji te je tako istakao da ih poštuje iako ih ne poznaje.

- To su ljudi koje nikada nisam upoznao niti znam te momke niti sam ikakvu saradnju imao sa njima. Neprijatno mi je što me provlače po novinama. Imam veliko poštovanje prema ljudima, iako ih ne znam. Ali, ja sam umetnik, pevač, neću da me provlače po glupim kontekstima - rekao je Lazić nedavno u emisiji „Amidži šou“, a mi smo ga pozvali kako bismo proverili naša saznanja, ali se pevač do zaključenja ovog broja nije javljao.

foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

kurir.rs/alo

Bonus video:

00:43 HAOS NA ROĐENDANU TAMARE MILUTINOVIĆ! Zvezde Granda se poskidale i poskakale u BAZEN, Darko Lazić pevao