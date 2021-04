NENAD JE SEBE UNAKAZIO, TARA TREBA DA POJAČA SA BATINAMA! Ivana Šašić žestoko potkačila repera, a onda spomenula Tomovića i Ivanu!

Ivana Šašić je već neko vreme van rijalitija i uspela je da sagleda dešavanja iz Bele kuće, pa je sada rezimirala utiske.

Pevačica sada ima dosta drugačije mišljenje o mnogima, a kako kaže, smučili su joj se Sandra Rešić, Mišel Gvozdenović i Marko Janjušević Janjuš.

Ipak, vaspitne šamare ne bi nikome lupala, ali smo je odmah na početku intervjua otkrila kako bi se ponašala kada bi ponovo postala deo vesele ekipe.

- Pošto mi je ugovor još aktivan, ako me pozovu, moram da se vratim, mada radije ne bih ako se ja pitam. Ne bih imala potrebu da se distanciram od bilo koga jer se nisam preterano vezala ni za koga. Iskreno, ponašanje Sandre Rešić mi se ne sviđa. Mešanje u sve priče, mešetarenje, predstavljanje sebe kao prijatelja svima, a daleko je ona od toga. Svačiji prijatelj, ničiji drug.

Čime se zanimaš sada kada si van rijalitija?

- Od izlaska iz „Zadruge“ sam posvećena porodici, vratila sam se svom poslu, gostovanju po emisijama, privatnom poslu koji sam pokrenula sa suprugom i dobro nam je.

Da li se neko potvrdio kao loš, a mislila si da ti je prijatelj?

- Rekoh da se nešto i nisam vezivala za ljude, tako da velika prijateljstva tamo i ne postoje. Svi oni s kojima sam bila OK i dalje su OK. Ništa loše nisam čula da je bilo ko komentarisao za mene. Davala sam realne savete ko je to od mene tražio. E sad, da li su me poslušali ili ne, njihov izbor. Nikoga na zlo nisam navodi la niti mu zlo poželela.

foto: Printscreen/Pink

Ko te je iznenadio i sada imaš pozitivno mišljenje?

Što se mene tiče, Nadica Zeljković mi je veliko iznenađenje. Nju gotivim. Kaže realno šta misli i kud puklo, da puklo. Mladi je možda ne razumeju, ali činjenično stanje je da ih više ne štedi.

Kome bi udarila nekoliko vaspitnih šamara kada bi ponovo ušla u „Zadrugu“?

- Vaspitne šamare nikome ne bih udarala. Rekla sam im svima, sve što radimo sebe predstavljamo, tako da neću nikome da sudim i ne mogu. Njihov moral, njihova stvar. Meni je bitno ko je kvaran u duši, a ko nije. Koliko god neko bio nemoralan, a dobar čovek, meni je OK.

Ko je za tebe najveće razočarenje?

foto: Printscreen/Pink

- Veliko razočarenje mi je Mišel. Kako vreme prolazi, pokazuje se kakav je. Pljuje Miljanu, kakva od da je, preko nje je i ušao u Zadrugu“. Čula sam da ga je produkcija zvala od ,,Zadruge "da uđe na konto priče s Miljanom i onoga što se oko njih dešavalo, da je na konto nje dobio honorar od 2.000 evra nedeljno, a koliko vidim, ništa u Zadruzi" nije napravio, niti je aktivan, niti je pokazao nešto specijalno. Kolegama muzičarima se hvalio za honorar.

Znači, on je toplo-hladno sa Miksi radi opstanka?

- Kada oseti da bi mogao izaći, on se opet nakači Miljani i tako ukrug. Čula sam da priča da je završio fakultet u Holandiji. S 19 godina je došao u Srbiju, a ni u jednoj zemlji se s 19 godina ne može završiti fakultet. Završio je srednju školu, nešto vezano za poštu, službenik.

Kako na njega gleda porodica Šabana Šaulića, premda se hvali da su rod rodeni?

- Čula sami da sa Šabanovom porodicom nikada nije bio blizak, da je Šaban uvek sa sobom vodio Dragog Domića, koji je divan dečko, a ne Mišela. Zapitajte se zašto.

foto: Printscreen

Prošli put kada nisi verovala da će Ša prevariti ženu, šta sada misliš?

- Što Ša tiče, sam me je uveravao da s Tarom nema ništa i da, ne zna kako da je se otkači. Da ima problem zbog toga, da, kada se distancira, polupa pola „Zadruge“. Dok, s druge strane, Tara mi je rekla da sama iz „Zadruge" izaći neće. Biće da je neko lagao, a drugi govorio istinu. Nenadu sam verovala i Ivani prenela poruku da s Tarom nema ništa i da je voli najviše na svetu. Ivana me je demantovala klipovima Tare i Ša, iskreno, bilo me je sramota od te žene što sam joj prenela bilo šta.

Da li si se čula s Ivanom i kako se ona oseća?

- S Ivanom se čujem i to je žena kojoj se divim. Ja bih bagerom ušla u „Zadrugu“ da sam na njenom mestu i dobro naplatila ovu sramotu. No, Nenad je sebe unakazio i osramotio, a ne Ivanu. Meni je žao, sa Nenadom sam bila super, korigovala sam ga koliko sam mogla u tom odnosu, onog trenutka kada sam izašla, lažni prijatelji su ga dobro savetovali da je sebe unakazio.

foto: Damir Dervišagić

Da li podržavaš njen odnos s Vladimirom Tomovićem?

- Ivana je jaka žena i skidam joj kapu. U ovu priču s Tomovićem nešto i ne verujem niti je pitam. Vlada je dobar momak is njim sam imala korektan odnos, s obostranim velikim poštovanjem

Kako će Ša da reaguje kada sazna da je Ivana s Tomovićem? Ša je veliki kompleksaš.

- Šta god da se dešava sa Tomovićem treba da sazna, pa neka puca po šavovima. Zaslužio je.

foto: Printscreen/Instagram

Šta kažeš na to što Tara bije Ša?

- Tara treba da pojača s batinama. Veliki Ša fasuje redovno. Karma je čudo.

Kako komentarišeš Maju Marinković i njeno ludilo?

- Maja se pogubila skroz, ali niko za Maju ne može reći da je loš i kvaran čovek. Janjuš dobro igra igru is njomis Aleks, treba zaraditi da vrati dugove. Ove dve ovčice su mu sredstvo za rad. Stojim iza toga da je Janjuš kvaran i da sve smisleno radi. Obratite pažnju kako gleda u kameru pre nego što krene da razvija priče s Majom ili Aleks.

Koja je moralnija, Maja ili Aleks?

- Ni Maja ni Aleks nisu moralne, ali su mnogo, bre, naivne. Rekoh već. Ni za Maju, a ni za Aleks se ne može reći da su kvarne i loše osobe, kao ljudi. Zato što su naivne, da ne kažem glupe. Zato i Janjuš s njima radi šta hoće.

foto: Pink

