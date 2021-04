OSMAN KARIĆ RAZVEZAO JEZIK O SNAJKI: Jovana je poput ostalih devojaka u Zadruzi, otkrio i šta misli o odnosu Kristijana i Kristine

Otac učesnika ,,Zadruge 4" Stefana Karića, Osman Karić, redovno prati kako se njegov sin ponaša u rijalitiju, a sada je ispričao da je Jovana Ljubisavljević misica, s kojom je njegov naslednik uplovio u vezu, poput svake druge devojke u rijalitiju, te i da ne misli da će njihova veza da opstane.

On tvrdi da će da nastavi da savetuje sina kada su devojke u pitanju, ali da mu nije krivo što se zbližio s misicom s obzirom na to da drugi parovi koji su u rijalitiju imaju sramno ponašanje.

foto: Printscreen/Instagram

- Ponosan sam na Stefanovo učešće u rijalitiju i drago mi je što je pokazao prave vrednosti otkako je ušao da se takmiči. Što se njegove veze s Jovanom tiče, ne mislim da je ona po nečemu posebna. Ista je poput ostalih devojaka tamo, samo što deluje naivnije i hoće da se muškarci mnogo trude oko nje. Ne znam da li je to deo neke taktike, ali je činjenica da je baš neobična devojka. Stefan je uvek tražio savete od mene kada su devojke u pitanju, a nastaviću da pričam s njim o tome i kad bude izašao. Sve u svemu, drago mi je što je Stefan s Jovanom, haos prave ovi ostali parovi, neki treba da se stide svojih postupaka.

Da li misliš da će Stefan da bude povreden u nekom trenutku od Jovane?

- Stefan je emotivac koji sanja snove, traži nešto što ne postoji, otkriva svoje slabosti, tako da neprijatelju daje oružje iz koga će ga gadati. Kad izađe, objasniću mu da savršenstvo ne postoji. Savršenstvo nje obostrana ljubav i poštovanje, a drago mi je što on to trenutno ima.

Na koje parove si mislio kada si rekao da ,,drugi treba da se stide"?

- Pa videli smo već kako funkcionišu, recimo, Maja i Janjuš, Minai Filip Car i da ne nabrajam sad redom. To su stvarno stvari koje su sramotne, pogotovo kada ste u formatu koji gledaju milioni ljudi. Treba imati granicu. Razumem da je to tamo zatvoren prostor, ali svako treba da ima dostojanstvo, a ne da se ponaša kao divlja životinja.

foto: Printscreen

Kako komentarišeš odnos Maje i Janjuša konkretno?

- Meni je strašno njihovo ponašanje. Ona treba da se ponaša kao dama, ali to očigledno nije. Janjuš, s druge strane, navodno ne želi da bude s njom, a u sledećem trenutku priča da je voli najviše na svetu. Ne znam šta mu je u glavi, ali očigledno je na nekoj klackalici. Neka se ugledaju oboje na vezu Stefana i Jovane, kakva god ona bila, bolja je od njihove.

Koja devojka se još ponaša kako ne bi trebalo?

- Mnogo ih je tamo. Nadam se da Stefan zna da nije otišao u manastir i da tamo nisu svetice, već devojke koje su lakog morala. To je poznato.

A Miljana Kulić?

- Miljanu ne znam ni kako bih okarakterisao. Ona je devojka koja je spremna na sve i s njom nikad nisi načisto. Dobar savet može da shvati pogrešno, isto kao što napad i kritiku može da zanemari. Nikada nije transparentna, ali takva je, kakva je. Svakako mislim daje dobra za rijalitiprogram iako je dugo u njemu, pa bi joj možda prijala pauza.

foto: Printscreen/Pink

Novi par su Kristina Spalević i Kristijan Golubović? Kako ti se oni čine?

- Kristijan mi je zanimljiv lik, ali mi je čudan odnos koji ima s Kristinom. Vidim da su legli jedno drugom, lepo se slažu i ako njima to prija, nema potrebe da se drugi mešaju. Znam da napolju ima suprugu, ne znam samo kako će to ona da protumači, ali isto tako, verujem da neće praviti neke gluposti.

Sanja Stanković i Jovana Matora kao da se ponovo zbližavaju. Ima li nade da se uskoro i pomire?

- Ne kažem da neće doći do toga, ali stara jela se ne podgrevaju. Možda im, jednostavno, prija da vreme provedu zajedno. To je rijaliti, ipak su osuđeni jedni na druge. Što se veze tiče, sve je moguće, ali za sada nisam stekao utisak da tu može nešto da se obnovi.

foto: Printscreen/Zadruga

