TRAŽIĆU PRAVNU ZAŠTITU ZBOG KLEVETA! Iva Grgurić čula Tarine jezive TVRDNJE, pa rešila da uzme stvar u svoje RUKE!

Nakon žestokih uvreda koje su Marko Đedović i Tara Simov uputili Ivi Grgurić, ona se oglasila.

Pobednica prošle sezone rijalitija kaže da nije gledala šta su Tara i Đedović govorili o njoj, ali da je dobila poruke u kojima piše koliko su je ovo dvoje učesnika izvređali.

"Moram vam reći da nisam gledala Pretres u kojem su me vređali Tara i Đedović, ali sam dobila na stotine poruka o tome i iskreno mi nije jasno što to rade. Ljudi su ogorčeni na sve to i znaju šta sam ja rekla o mojoj prošlosti i sve to je bila istina. Ja nikada nisam pominjala te događaje koje su oni govorili, a pogotovo to, citiraću ih 'tukla ženu ili ćerku od Šarića ili da sam imala se*s sa Šukijem'. Ovo postaje već ozbiljno i potražiću pravnu zaštitu zbog kleveta. Znači demantujem sve što su njih dvoje pričali", rekla nam je Iva, koja se osvrnula i na odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša:

"Tara i Ša pokušavaju oprati svoje postupke, blateći mene, ali im to ne polazi za rukom."

