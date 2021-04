MANIJAK KRENUO NA PEVAČICE: Haker napao Tinu, Maju, Indi i Jovanu!

Tina Ivanović, Maja Marijana, Indi Aradinović i Jovana Tipšin prošle nedelje su bile žrtve hakera. Pevačice su upale u vrzino kolo internet prevare, misleći da se dopisuju jedna sa drugom, a zapravo im je nepoznata osoba modifikovala program na telefonu i, koristeci nelegalne veštine, ukrao im identitete i pomrsio konce. Tako je Indi zvala Jovanu na druženje u stan, a umesto Tine se dopisivao sa Majom Marijanom. U prilog tome svedoče prepiske u čiji posed je došla naša redakcija, a iz kojih može da se zaključi da su pevačice nasele na prevaru.

Sve je počelo od Indi koja je pisala Jovani i poslala joj slike novog spota. Tipšinovoj je bilo drago kada je videla da joj piše koleginica sa kojom do tada i nije bila tako prisna. Međutim, nakon nekoliko poruka ona je shvatila da nešto nije u redu. Lažna Indi joj je poslala link koji je Tipšinova kliknula nehotice nakon čega je nastao haos. Haker je preuzeo njen viber i slao poruke ljudima iz njenog imenika. Nakon nekoliko sati Indi i Jovana su se dopisivale preko instagrama da bi zaključile da su zapravo žrtve prevare.

S druge strane, Maja je dobila poruku od Ivanovićeve identične sadržine, ali nije nasela već je sa drugog broja nazvala Tinu i proverila o čemu se radi.

Jovana je za Kurir rekla da će slučaj prijaviti policiji.

- Sve ću da prijavim visokotehnološkom kriminalu. Baš sam bila upolašena jer su me ljudi masovno zvali i čudili se šta im sve pišem, a to nisam bila ja. Jako neprijatno iskustvo koje bi, da nismo otkrili na vreme, moglo da napravi još veći haos. Bilo mi je jako čudno kada me je Indi zvala na intimno druženje kod nje kući. Tako nešto nikad nisam dobila od nje, a znamo se godinama - kaže Tipšinova, dok Marijana tvrdi da je u startu ukapirala da je reč o nameštaljki.

- Odmah mi je bilo jasno da je u pitanju prevara i da tu nešto nije u redu jer pevači nikada jedni drugima ne šalju spot koji nije montiran, a ni objavljen. Zato sam odmah pozvala koleginicu i shvatile smo da je prevara u pitanju i da smo mu poremetile planove tako što na sreću nismo nasele na tu prljavu igru - objasnila je Maja za Kurir. Kako saznajemo Tina će slučaj takođe prijaviti nadležnim organima, kao i Indi.

