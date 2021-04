BORBA OKO IMOVINE: Teodorina majka Goca se sudi sa sestrama zbog kuće u Kačarevu! (FOTO)

O porodici Teodore Džehverović bivši sugrađani i komšije iz Kačareva kod Pančeva imaju samo reči hvale. Dok za oca Senada tvrde da je uvek bio miran i fin, za majku Gocu kažu da je opasna i stroga, ali pristojna žena. Zato mnoge čudi što se s rođenim sestrama sudi oko raspodele imovine, to jest porodične kuće u tom mestu.

foto: Printscreen/Youtube

Naša ekipa posetila je pevačicin rodni grad, u kojem je provela skoro celo detinjstvo. Tamo je išla u osnovnu školu, nakon čega se, zbog obaveza oko baleta na koji je išla, cela porodica preselila u Pančevo. Njihove komšije iz Kačareva sećaju se Džehverovića, i to po dobru. Najpre smo, po povratku iz prodavnice, sreli jednu od njihovih najbližih komšinica, koja nije želela da se predstavi.

- Jako divna i kulturna porodica. Teodora je uvek bila vrcava kao sada, bila je tako opasna, ali vaspitana. Goca je pazila kako se njena deca ponašaju, da li se svađaju s nekim u ulici, poštovali su starije, javljali se. Njen brat Sava je jako fin, pristojan momak. Nikad nisu pravili probleme. I otac Senad je pristojan, ali Goca je dominantna (smeh) - rekla nam je komšinica i uputila nas na njihovu kuću.

foto: Nikola Anđić

- Iskreno, slabo ih viđam da dolaze. Sad izdaju tu kuću, ali ne može od toga mnogo da se zaradi, nije ovo centar. Kuća je malo oronula jer u njoj ne boravi niko od porodice, a kad izdajete, stanari ne brinu o tome kao da je njihovo - završava ona.

foto: Nikola Anđić

Nedaleko od te kuće zatekli smo jednog starijeg gospodina, koji je za Džehveroviće takođe imao lepe reči.

foto: Printscreen/Ami G

- Pristojna porodica, znam ih dobro, mada sam se više družio s Gocinim roditeljima dok su bili živi. Goca je tu odrasla, to je njena porodična kuća. Jako su fini i ona i Senad, mada je ona stroža. On se nikad nije čuo, ali ona kad poviče na decu, ako su nevaljala, odmah se menja raspoloženje. Uvek je bila autoritet, Teodora i Sava su je slušali, zato su sada lepo vaspitani. Nisam ih video dugo, slabo dolaze, tek ponekad da vide u kakvom je stanju kuća - kaže on.

Kako otkriva, Goca ima problem sa tom kućom i zbog nje je završila na sudu sa sestrama.

foto: pritnscreen jutjub

- Čuo sam da postoji neki spor u sudu oko podele kuće, njih tri imaju nesuglasice, Goca i dve sestre. Ne znam o čemu se radi, ali sam načuo da jedna hoće da proda, ove druge neće, pa ova traži da joj isplate deo... Jako ružno. Jedna sestra je u Sloveniji, retko i dolazi ovde, a druga živi u Srbiji, viđam je nekad kad navrati. Goca ne voli da priča o tome, neprijatno je i njoj, ipak je to porodica. Da je komšiluk ogovara zbog toga - kaže komšija, koji ne želi da se njegovo ime i fotografija pojavljuju u novinama.

foto: nikola anđić

Svratili smo i do Teodorine Osnovne škole "Žarko Zrenjanin", gde je bila sve do sedmog razreda, a koja se nalazi na oko 800 metara od njene kuće. Međutim, tamo nismo zatekli nikoga, ali smo posetili park u kojem je provodila najviše vremena, kako s društvom, tako i s bratom Savom, s kojim je jako bliska. Komšije su upućene u njen ljubavni život i da je u vezi s košarkašem Ninom Čelebićem, pa su ih pozvali da dođu zajedno u Kačarevo, jer i oni imaju košarkaški teren.

Odvela društvo u rodni grad Posetila Kačarevo pre dva meseca Lokalna kafana u njenoj ulici više ne radi, a iz kafića u centru su nam rekli da ne poznaju Teodoru, ali da je pre dva meseca bila u Kačarevu. - Bila je s nekim društvom, kratko je sedela. Prvi put sam je video nakon dugo vremena ovde. Prilazila su joj neka deca da se slikaju s njom, bila je jako ljubazna - kaže konobar iz lokala pored. foto: Kurir

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić/ Foto: Printscreen/Ami G, Printscreen/Instagram

Bonus video:

00:15 TEODORA DŽEHVEROVIĆ ZAPLESALA SAMO U BRUSU, PA PODIGLA TEMPERATURU! Uvija kukovima, komentari samo pršte! VIDEO