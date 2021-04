IRINA VUKOTIĆ OTVORILA DUŠU O BORBI SA KORONOM! Voditeljka se vratila na posao i ispričala URNEBESNU situaciju sa ćerkom!

Voditeljka Irina Vukotić, nakon kraće borbe sa koronavirusom se vratila na posao, pa je sada progovorila o borbi sa virusom.

- Dobro sam, hvala Bogu. Jedava sam dočekala da radim, i toliko sam bila uzbuđena da ne zakasnim. Divno su me kolege dočekale i jedva sam dočekala da dođem na posao - rekla je voditeljka.

Tri nedelje je bila u izolaciji, a za blaži oblik bolesti, kaže, najzaslužnija je vakcina koju je primila pre nekoliko nedelja.

- Nisam od onih koji vole da mrače. Nisam ni sanjala da je to korona, pomislila sam da je to alergija, jer me je samo svrbeo nos, međutim uradila sam test... Nisam verovala da imam koronu, pa sam u sat vremena dva puta radila test. Ja sam bila i revakcinisana, to se desilo par nedelja posle vakcine. Zahvaljujući vakcini ja nisam nikog zarazila, to je bio kašalj, i zapušen nos, kao neki blaži oblik gripa, sa tim mogu da uporedim.

Voditeljka je morala i ćerku Iskru da izoluje, te nam je povodom toga ispričala jednu anegdotu za vreme karantina:

- U strahu ste da ne zarazite svoje dete i svoje ukućane. Bilo mi je smešno kad Iskra kaže ''Mama stavi masku i dođi na dejt u dnevnu sobu''. Morala je da bude u samoizolaciji, i ne ide u školu. Najbitnije mi je da je ona bila dobro - zaključila je Irina.

Otkrila je kako izgleda Vaskrs u njenom domu.

- U nedelju je moj rođendan, to mi je posebno lepo ove godine. Radujem se praznicima, i kao i u svakom domu, trudimo se da obeležimo to na pravi način, obično odmeo kod mojih roditelja - ispričala je Irina.

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

