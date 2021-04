IZGUBIO SAM MAJKU I NAJBOLJEG DRUGA: Aco Pejović progovorio o TRAGEDIJI u BOLNOJ godini pa otkrio kako će PROVESTI VASKRS!

Pevač Aco Pejović prvog maja održaće onlajn koncert, a povodom toga oglasio se za medije i progovorio o predstojećim praznicima i prošloj godini:

S obzirom na to da ćete Prvi maj provesti radno, kako ćete provesti Vaskrs?

- Vaskrs ću provesti kao i svih ovih godina u krugu svoje porodice. Svake godine odlazim u svoj rodni kraj, u Prijepolje i tamo ću biti tri, četiri dana. Budem par dana sa porodicom i onda se vraćam u Beograd svojoj kući.

Da li negujete neku tradiciju sa porodicom uoči tog najradosnijeg hrišćanskog praznika?

- Mi postimo, videćemo da li ćemo se pričestiti u subotu uveče kad počinje liturgija ili sutradan kad je malo veća gužva. Uglavnom od običaja to je pričešćivanje, kucanje jajima i porodični ručak kada smo svi na okupu.

Nažalost, godina iza Vas obeležena je tragičnim događajima. Na koji način ste se izborili sa gubitkom?

- To najbolje znaju oni koji su gubili najdraže. Ja sam prošlu godinu zaboravio i precrtao u svom životu. Sad sam skoro slavio rođendan i rekao sam da slavim onaj od prošle godine jer prošlu godinu ne računam. To je godina koja je apsolutno izbrisana iz mog sećanja i trudiću se da je zaboravim za sva vremena. Gubitak, to znaju oni koji su gubili najdraže, kao što sam ja majku i jednog od najboljih drugova, to su stvari koje svakog od nas čekaju. Nažalost, to je sve sastavni deo života - rekao je Aco Pejović.

