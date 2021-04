IVA GRGURIĆ RAZVEZALA JEZIK: Hoće da bude majka, u Beogradu ne planira da ostane, a zbog NOVOG POSLA ustaje u 5 ujutru!

Iva Grgurić, uskoro će proslaviti 28. rođendan, a pripreme za veliko slavlje su uveliko u toku.

Obeležiće ga sa svojim najbližim prijateljima u jednom prestoničkom hotelu.

"To mi je 28. rođendan mislim da stvarno treba da napravim nešto spektakularno", kaže bivša zadrugarka.

Ističe da je za nju smisao života, biti zaljubljen, te da bi u narednoj godini želela da bude voljena. A sada ispred objektiva premijerne kamere otkriva da li sebe vidi u ulozi majke.

"Što sam zrelija, sve mi se više javljaju majčinski osećaji, ali uz pravu osobu samo. Dete nije da ga se rešiš već da mu podariš svo vreme ovog sveta, i da mu daš najbolje od sebe, a do tada dajem sve najbolje Leu", rekla je Iva.

Nakon prvog mesta koje je ponela u "Zadruzi", oprobala se u voditeljskom poslu i odlično funkcioniše u jutarnjem programu.

"Ustajem u pet, ali nije mi žao, jer celi dan mi je slobodan. To je bioritam koji mi odgovara, legnem ranije, ustanem u pet i super se osećam", dodala je Grgurićeva.

"Ovde me trenutno drži posao, kada me bude vodila ljubav, otići ću tamo, ne planiram da do kraja života živim u Beogradu... Volela bih da živim negde gde je toplije", zaključila je ona u "Premijeri".

