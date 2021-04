DECENIJU SAM GLEDALA NEPOKRETNU MAJKU, A MENE SU TUKLI: Goca Džehverović sa sestrom se sudi 20 GODINA! PORODIČNA TRAGEDIJA!

Majka mlade pevačice Teodore Džehverović, Gordana Goca Džehverović, poznatija kao mama Džehva već godinama sudi sa sa rođenom sestrom oko porodične kuće u Kačarevu.

Goca je sada potvrdila vest koju smo objavili. Naime, Goci je na današnji dan preminula majka i sticajem okolnosti se pokrenula ova, za nju, nimalo laka tema.

Bivša zadrugarka ističe da je 10 godina gledala nepokretnu majku, koje su se njene sestre odrekle. I kroz jecaj govori o porodičnoj tragediji i nerazumevanju:

"Dvadeset godina se sudimo. 2000. mama mi se šlogirala, bila sam u porodičnoj kući, i one su se odrekle majke, nisu htele da je gledaju nepokretnu. Deset godina sam je čuvala, 2010. je umrla, pravile su mamu nesposobnu, nenormalnu. Rušile ugovor o doživotnom izdržavanju, fizički napadali mene, tukli ćerku, sina, svašta sam preživela. Mama je umrla 28. aprila i ne znam kako se baš potrefilo da se danas pokrenula ta tema, baš mi je teško. Tragedija! Jer ispade da mi je sestra najveći neprijatelj, odrekli su se majke, nas, ma šta mi nisu radili. Imam dve sestre. Ta iz Slovenije je sve mužu prepisala, on je suvlasnik sa mnom i opsednut je sa mnom i neće da se otkači od mene. Dovoljno mi je bilo što sam majku 10 godina gledala i pelene menjala. Toliko mi je teško da to nije normalno. Porodična tragedija, nerazumevanje, rasulo u porodici", priča Goca.

"Svašta smo preživeli u toj kući, preselili smo se zbog Teodorinih obaveza. Preselili smo se u Pančevo, da Teodora ne bi morala da putuje. Svašta su mi radili, pa sam p*pizdela. Onda je počela sa pevanjem i preselili smo se u Beograd", priča Goca.

